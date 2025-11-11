Amanuens vid Internationella miljöinstitutet
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet inrättades 1994 och har sedan dess utvecklat internationell och genuin tvärvetenskaplig utbildning och forskning med fokus på att accelerera omställningen till hållbarhet.
IIIEE strävar efter att knyta samman forskningsresultat och deras tillämpning och samverkar aktivt med företag, myndigheter och organisationer lokalt, nationellt och globalt. Vid IIIEE är verksamheten fokuserad på: styrmedel, affärsmodeller, hållbar konsumtion och stadsutveckling.
Amanuens för arbete med donationer
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet och erbjuder goda anställningsvillkor.
Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin.
Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera, men du måste studera vid den fakultet där arbetet ska bedrivas och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen.
Du ska bistå i och driva projekt för att etablera och utveckla donationsverksamheten vid IIIEE.
Arbetsuppgifterna för denna anställning innefattar:
Arbetet kommer att innefatta interaktioner med olika aktörer inom området samt utveckling och implementering av strategier gentemot specifika intressentgrupper. Du kommer att arbete i nära samarbete med en senior person med ansvar för området samt administrativ support. Kvalifikationer
Behörig att anställas som amanuens är den som aktivt bedriver studier på grund- eller avancerad nivå vid aktuell fakultet och som ännu inte tagit ut sin examen.
Krav för anställningen är att du:
- läser en utbildning vid IIIEE fakultet
- Har mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
- Har god erfarenhet av att arbeta med donationer inom hållbarhetsområdet
Meriterande för anställningen är att du:
- Har erfarenhet inom området från en geografi där det finns en etablerad kultur för privatpersoner att bidra ekonomiskt till universitet, t ex nordamerika
- Har erfarenhet av att organisera event för detta ändamål
Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad under perioden mitten av januari 2026 eller enligt överenskommelse och 1 år framåt och avser omfattning på 20% av heltid.
Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och bör inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.
Så här söker du
Ansökan görs i Lunds universitets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla CV samt personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Du behöver även bifoga utdrag från LADOK som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Välkommen med din ansökan!
