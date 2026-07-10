Amanuens vid Centrum för universitetslärarutbildning
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2026-07-10
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Institutionen för pedagogik och didaktik bedriver undervisning för närmare 8000 studenter räknat i personer varje år och har idag ca 160 medarbetare, varav ett hundratal forskare/lärare, ett trettiotal doktorander samt ett fyrtiotal administratörer.
CeUL – Centrum för universitetslärarutbildning – är ett centrum som ger kompetensutvecklande utbildningar och aktiviteter inom högskolepedagogik och ämnesdidaktik på universitetsnivå för Stockholms universitetslärare, undervisande doktorander och handledare inom forskarutbildningen. CeUL följer forskning och stimulerar till att undervisning ska bygga på högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk forskning samt stödjer pedagogiskt utvecklingsarbete. CeUL har sin hemvist vid Institutionen för pedagogik och didaktik.
Mer information om oss finns på: Institutionen för pedagogik och didaktik.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Som amanuens kan dina arbetsuppgifter variera och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen på den fakultet där du bedriver studier.
Utvecklingsprojekt – du deltar i genomförandet av ett pågående projekt som syftar till att ta fram verktyg för en mer inkluderande undervisning tillsammans med en annan amanuens som arbetat med projektet sedan januari. Detta tar upp minst halva arbetstiden för anställningen, och syftar till att:
Anpassa undervisningen till studenter med olika bakgrund, förutsättningar och intressen redan i planeringen av undervisningen.
I projektarbetet får du stöd och vägledning av CeUL:s medarbetare.
Genomföra intervjuer med studenter och lärare.
Tillsammans med den andra amanuensen skriva en rapport samt presentera resultatet av projektet för grupper av universitetslärare i flera sammanhang.
Arrangera pedagogiska seminarier och workshops samt arbeta med CeULs utvärderingsmaterial.
Kommunikation – medverka i CeULs arbete att nå lärare och samarbeta med studentkåren.
Delta i workshops för universitetslärare där du ger studentperspektiv på specifika frågor.
Bistå CeULs administration med arbete kring material i Canvas.
I projektarbetet får du stöd och vägledning av CeUL:s medarbetare.Kvalifikationer
Den sökande ska vara antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
Minst 100 högskolepoäng inom sin utbildning.
God organisationsförmåga.
God kommunikationsförmåga.
Förmåga att arbeta självständigt.
Meriterande för anställningen är:
Visat intresse för kvalitetsfrågor inom högskolan.
Erfarenhet av arbete i studentkår, programråd, studieråd, arbetsgrupp eller kommitté.
Undervisningserfarenhet, till exempel som övningsassistent, SI-ledare eller annan pedagogisk erfarenhet.
Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka verksamheten vid CeUL.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad under perioden 2026-08-15 till 2026-12-31 eller enligt överenskommelse och avser omfattning 10-20 % av heltid enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Stockholms universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor. Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin.
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av föreståndare för CeUL Klara Bolander Laksov, tfn 08-120 763 02, klara.bolander.laksov@edu.su.se
, eller biträdande föreståndare för CeUL Linda Barman, linda.barman@edu.su.se
.
För frågor om anställningsförfarandet kontakta administrativ chef Pia Vångö, pia.vango@edu.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Institutionen för pedagogik och didaktik (visa karta
)
106 91 STOCKHOLM Arbetsplats
Institutionen för pedagogik och didaktik Kontakt
ST/OFR ST/OFR st@st.su.se 08162000 Jobbnummer
9998839