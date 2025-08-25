Amanuens till verkstad, Designhögskolan
2025-08-25
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Designhögskolan söker en student som vill hjälpa till i skolans verkstäder.
Arbetsuppgifter
Arbetet som amanuens innebär att du blir anställd av universitetet och arbetar vid Designhögskolan.
Arbetet i verkstaden består av:
• Olika service- och underhållsarbeten.
• Kontroll och skötsel av maskiner för digital tillverkning (laser, 3D-printrar, skärmaskiner).
• Kontroll och skötsel av verkstadens maskiner vad gäller säkerhetsanordningar och funktion.
• Se till att det är ordning och reda i verkstadslokalerna.
• Tillhandahålla material till övriga studenter.
• Låsa och stänga ned verksamhet vid behov.
• Fungera som stöd till hustekniker.
• Instruera andra studenter i olika tekniker (om tid finns).
Kvalifikationer
Du som söker anställning som amanuens ska:
• Vara inskriven på Industridesignprogrammet eller på Masterprogrammet vid UID.
• Ha god social kompetens.
• Vara intresserad av verkstadsarbete enligt ovan beskrivna arbetsuppgifter.
Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Villkor
Anställningen är på 10% av heltid under höstterminen 2025 och vårterminen 2026. Anställningen startar den 1 oktober 2025 eller enligt överenskommelse och påbörjas med att du introduceras och lärs upp i dina arbetsuppgifter av erfaren personal på Designhögskolan.
Ansökan
Ansökan ska vara på högst två A4 sidor och innehålla en beskrivning av de kunskaper, erfarenheter och intressen som du har och tycker är relevanta för tjänsten. Berätta också varför du söker tjänsten. Ansökan görs via Umeå universitets rekryteringssystem Varbi.
Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-09-15.
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
