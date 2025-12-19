Amanuens till forskningsprojekt
Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitet grundades år 1477.
Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning.Dina arbetsuppgifter
Det huvudsakliga arbetsinnehållet är att inom ramen för internationellt processrättsliga/ EU-rättsliga forskningsprojekt utföra forskningsadministrativa uppgifter, dvs. att bistå de projektansvariga, professorerna Eric Bylander och Marie Linton, med sådant som framtagning, organisering och viss bearbetning av forskningsmaterial samt genomförande av möten och resor med mera; utrikes tjänsteresor kan komma ifråga. Efter samråd med de projektansvariga kan arbetsuppgifterna i hög utsträckning utföras självständigt, oberoende av viss tid och plats; de går därför bra att kombinera med studierna.Kvalifikationer
Sökanden bör ha intresse för internationell processrätt, EU-rätt och rättsvetenskaplig forskning. Vidare bör sökanden vara kreativ och självständig, kombinerat med att vara noggrann, pålitlig och ha god samarbetsförmåga. I första hand kommer den ifråga som har avslutat de sex första terminerna men har minst ett år kvar av sina studier på juristprogrammet. Som ett led i rekryteringen kan arbetsprov komma att tillämpas.
Meriterande
Mycket god förmåga att tala och skriva engelska är särskilt meriterande, liksom stort intresse för och mycket goda insikter i datoranvändning i allmänhet och AI-verktyg i synnerhet.Anställningsvillkor
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10).
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap. 12 §. t.o.m. 2026-07-17 med eventuell möjlighet till förlängning. Omfattningen är 20%. Tillträde 2026-01-19 eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om anställningen lämnas av:
professor Eric Bylander, e-post Eric.Bylander@jur.uu.se
, tel. 018-471 20 99.
Välkommen med din ansökan senast den 8 januari 2026, UFV-PA 2025/4005
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
