Allt i allo på säkerhetsföretag
2025-12-28
Vi söker en allt i allo med ett stort tekniskt intresse.
Vi är ett litet men väldigt etablerat företag, som har stora möjligheter att växa, vi söker dig som vill växa ihop med oss.
Vad vi söker hos dig;
Vi letar efter dig som kan vara flexibel på arbetet, du tar initiativ och hugger i och hjälper till helt enkelt.
Du tar dig an uppgifterna med ett glatt humör och du bidrar till att vi slutför våra mål och resultat. Du arbetar metodiskt, du är konsekvent, du är organiserad och värdesätter ordning och reda högt. Du påbörjar och slutför dina tilldelade projekt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är strukturerad och gillar att organisera helt enkelt!
Det är ett plus för dig inom tjänsten, om du har intresse för mekanik och elektronik, rätt personlighet som passar oss är väldigt viktigt. Anledningen till detta, det är att det finns utvecklingsmöjligheter på företaget, till att senare utbilda dig till låssmed, säkerhetstekniker, larm och passersystemsinstallatör, men vi tar en sak i taget.
Om oss;
Visste du att; lås nu för tiden, det är inte bara lås.Det har idag skett ett generationsskifte inom vår bransch, en ny generation av människor och produkter har byggt det moderna säkerhetsföretaget som idag levererar säkerhet till oss alla.
Tillverkning av nycklar och öppning av lås i all ära, det som de flesta känner till om en låssmed, det har ändrats till att idag innebära lösningar för tekniska utmaningar.
Det Låsassistans tekniker idag kan utföra, det är att jämföra med en rad olika jobb som nu har samlats under ett tak. Vi programmerar t.ex kodlås via ip-adresser, vi styr datorer som tillverkar nycklar, vi utför låsarbeten i trädörrar som påminner om en finsnickares arbete, vi skapar dolda vägar inne i dörrar och väggar för de moderna låsens kablage, vi är de som gör att en dörr öppnas upp framför dig automatiskt, vi kopplar el-reläer som startar en sekvens av flera automatiserade funktioner.
Men vi glömmer inte vårt ursprung, vi hanterar fortfarande med stolthet en hammare, ett skruvstäd, en fil, och skapar t.ex en gammal nyckel som idag inte går att få gjord med modern teknik.
Varför jobba på Låsassistans? Vi är övertygade om att vi kan göra fantastiska saker tillsammans när vi trivs och mår bra på vår arbetsplats. Därför jobbar vi medvetet med att skapa en arbetsmiljö och kultur som ger hög trivsel för oss medarbetare. Vi är ett litet familjeföretag, med välkända kunder som de större företagen oftast har. Här har du möjligheten att få jobba med kända varumärken, både som leverantör av dessa, samt med våra kunder och deras varumärken. Våra ledord är; Noggranna, servicefokuserade och trygga.
Låsassistans är stort nog för att erbjuda utvecklingsmöjligheter, stabilitet, - men samtidigt litet nog för den där speciella och familjära stämningen, där du som en del av oss, kan få möjlighet att bestämma din egen utveckling.
Vi jobbar med ett brett produktutbud av lås, kodlås, passersystem, larm, kameraövervakning, dörrautomatik, inbrottsskydd och brandskydd. Våra kunder som du dagligen har kontakt med, de har ofta funnits vid vår sida sedan starten 2012. De dagliga relationerna och uppgifterna, de ska gör arbetsdagen rolig, och vi ska tillsammans skapa resultat.
Vad kräver det här jobbet av dig?
Som vår allt i allo är ingen dag den andra lik. Du möter nya händelser varje dag, som behöver lösas. Du får små och stora arbetsuppgifter, du har full kontroll över dina tilldelade uppgifter, till en början små, och du ser till att de blir färdigställda.
Du jobbar även praktiskt med tillverkning av låscylindrar och nycklar i vår butik & låsverkstad med lås. Du har gott minne och gillar att ta till dig information. Du förstår att de regelverk vi jobbar efter går före individuella lösningar.
OBS! Du behöver B-körkort, specificera gärna om du har körkort för manuell eller automatisk växellåda.
Vår butik och kontor ligger centralt belägen i Liljeholmskajen. Här får du sällskap av ett härligt litet gäng personer. Vi siktar här på positiv stämning och en laganda utöver det vanliga.
För att kvalificera till denna tjänst vill vi att du har:
• Positiv inställning och vilja att ta ditt arbete på högsta allvar.
• Förmåga att ge hög service dvs "det där lilla extra", till såväl kunder som kollegor. Service i särklass är nämligen kärnan i vår företag.
• Prestigelös.
Vi tror även att du är en person som trivs med att ta initiativ och kan arbeta såväl tillsammans i grupp som självständigt. Du bör även ha fallenhet för att arbeta med små detaljer och förmåga att vara noggrann ditt arbete.
Passar vi ihop?
Vi lägger stor vikt vid vem du är som person. Vi vill nämligen att du ska passa in i vårt team, trivas och stanna länge! Jobbar du hos oss kommer vi göra allt vi kan för att det ska bli så. Vi hoppas på samma ärliga engagemang från dig.
Du får jobba i ett mycket proffsigt och familjärt företag där vi vill varandra och våra kunder väl. Här finns en genuin vilja att alltid göra sitt bästa. Vi gör det tillsammans, medarbetare och ledare har ett tätt samarbete hos oss. Det är viktigt att du tar ansvar och är prestigelös för att trivas, i utbyte får du möjligheter att utvecklas, en riktigt härlig gemenskap och en tillvaro som präglas av öppenhet och hjälpsamhet.
Har vi fångat ditt intresse? Härligt! Vi är just nu redo att tillsätta tjänsten. Vi intervjuar löpande, så vänta inte med din ansökan. Tjänsten kommer att tillsättas så snart vi hittar den rätta. Frågor?
Glöm inte att vi kräver ett utdrag från belastningsregistret vid en anställning, då vi är ett säkerhetsföretag
Hör endast av dig till jobba@laslarmassistans.se
Observera, vår ansvariga för rekrytering tar endast kontakt med sökandes som kan vara intressanta för en intervju.
Se vårt företag; www.lasassistans.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
e-mail endast
E-post: jobba@laslarmassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Allt i allo". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Låsassistans Stockholm AB
(org.nr 556932-2018)
