Allmänspecialister till Örebro
Vi söker
Är du en erfaren specialist inom allmänmedicin som söker nya utmaningar och möjligheter på lång eller kort sikt som konsult? Då är det dig vi letar efter!
Som en del av Medcura-familjen är vi här för att lyssna på dig och göra vårt bästa för att matcha dig med uppdrag som passar just dig.
Vi vill höra från dig! Berätta för oss om dina förväntningar och önskemål om var och inom vad du vill arbeta. Vi är här för göra vårt bästa för att skapa en arbetsvardag som är både givande och meningsfull för dig. Hos Medcura är din arbetsglädje och trivsel av högsta prioritet.
Vad erbjuder Medcura?
Vi har ett brett utbud inom alla områden både hos privata aktörer och inom den offentliga sektorn. Medcura erbjuder både tim- och garantianställningar. Du kan välja bland både korta och längre uppdrag. Hos Medcura får du en egen konsultchef som känner dig och vet hur du vill arbeta och som kan din kompetens. Vi kan därför skräddarsy uppdrag för just dina behov.
• Din egna konsultchef
• Engagemang och förtroende för varandra
• Valfrihet/önskeschema/flexibla tider
• Du är helförsäkrad
• Vi anordnar konsultträffar
• Rekryteringsbonus
• Konkurrenskraftiga löner
• Vi erbjuder trygghet och kontinuitet
• Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och omväxling
• En arbetsplats där du väljer hur mycket du vill arbeta och på vilka orter
• Vi följer kollektivavtal
• Inskolning
• Legitimerad vårdpersonal på kontoret som arbetar för dina önskemål
• En vision om att arbeta utifrån 100% kvalité i alla upphandlingar
Om Medcura
Välkommen till Medcura - där dina möjligheter inom vårdsektorn är gränslösa. Vi erbjuder dig en värld av valmöjligheter, många privata kliniker där du kan utforska ett rikt utbud av uppdrag. Oavsett om du föredrar kortare pass eller söker längre engagemang, skräddarsyr vi din arbetsupplevelse för att matcha dina ambitioner och kompetenser perfekt.
Som anställd i Medcura innebär det att du kan arbeta självständigt och är trygg i din yrkesroll. Du som söker denna tjänst ska vara glad, positiv och flexibel. För att passa i denna roll bör du även vara lösningsfokuserad och serviceminded samtidigt som du är lugn och stresstålig. För oss på Medcura är det viktigt att våra medarbetare har ett genuint intresse för våra kunders välbefinnande och alltid arbetar utifrån kundernas önskemål och beslut. Du ska gilla att ta ansvar och har förmåga att samarbeta. Viktiga egenskaper är att du har ett professionellt förhållningssätt och att du gillar flexibilitet. Du ska tillsammans med din arbetsgrupp alltid arbeta med stort patientfokus. Ersättning
