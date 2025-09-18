Allmän Industriarbetare
2025-09-18
Vi söker Industriarbetare!
Är du redo att ta del av en dynamisk arbetsmiljö där produktivitet och effektivitet står i fokus? Bli en del av vårt team och bidra till vår framgång!
Allmänna arbetsuppgifter och ansvarV söker dig med ett genuint intresse och vilja att arbeta inom industrin.
Du gillar att arbeta praktiskt och har lätt för att ta instruktioner. Kanske har du redan en erfaren Industri profil sedan tidigare eller så är du en engagerad medarbetare som vill lära dig en ny bransch. Arbetsuppgifterna kan variera efter kundens önskemål och avdelningar. Men oavsett arbetsuppgift kräver arbetet ansvarstagande och noggrannhet. Som person är du engagerad, har hög arbetsmoral och tar ansvar för din egen insats.
Vi ser gärna att du är flexibel när det kommer till arbetstider. Uppdragen kan variera från 2-skift till 4-skift beroende på uppdragsgivare. Körkort B är ett krav. Meriterande med truckkort och travers.
Kvalifikationer och erfarenhet Erfarenhet av arbete inom industrisektorn är meriterande, speciellt tillverkningsindustrin.
Grundläggande förståelse för ritningar och specifikationer.
Säkerhetsmedvetenhet och förmåga att hantera komplex utrustning.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbete.
Flexibel och kan anpassa sig till olika arbetsuppgifter.
Lagspelare med god kommunikationsförmåga.
Engagerad och alltid redo att lära sig nya färdigheter.
Arbetsvillkor Visstidsanställning
Arbetet kan innebära skiftjobb beroende på produktionens behov
Ansökningsprocess
Är detta rätt möjlighet för dig? Skicka in ditt CV tillsammans med ett personligt brev via vår rekryteringsportal. Ansökningar behandlas löpande, så vi uppmuntrar dig att ansöka redan idag!
Vi stöder en inkluderande arbetsmiljö och välkomnar ansökningar från kandidater av alla kön, åldrar och bakgrunder. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352) Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Kontakt
David Lönnberg david.lonnberg@bestbemanning.nu Jobbnummer
9515331