Alkohol-och drogrådgivare
Region Gotland / Socialsekreterarjobb / Gotland Visa alla socialsekreterarjobb i Gotland
2025-11-17
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Beroendeenheten
Vi vill vara en lättillgänglig och attraktiv verksamhet för personer med beroende av alkohol, narkotika eller spel om pengar samt för anhöriga till personer med beroende.
Våra besökare erbjuds rådgivning, utredning och beroendebehandling i form av ADDIS, MI, återfallsprevention, HAP, 12-stegsprogram, CRA och CRAFT vilka är evidensbaserade metoder som rekommenderas i nationella riktlinjer. Verksamheten har en lång tradition av att ge behandling och anhörigstöd i grupp, då vi ser att det ökar möjligheten till förändring. Vi erbjuder även barnsamtal där barn får information och stöd. Vi har utåtriktat arbete i form av information och konsultation till angränsande myndigheter och vårdgivare.
All personal inom individ- och familjeomsorgen är utbildade enligt Signs of Safety. Det innebär att vi jobbar med att barn, familjer och nätverk ska vara delaktiga i hur problem kan lösas. Vi tror på personens egna möjligheter och förutsättningar att ta makten över sitt fortsatta liv. Genom Signs of Safetys förhållningssätt och olika verktyg kan vi skapa bättre förutsättningar för hållbara lösningar för dem vi möter.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Då en av våra behandlare på alkohol-och drogrådgivningen kommer vara frånvarande en period kommer du vara en av sex personer som arbetar både i nära samarbete med varandra men också självständigt. Du kommer att hålla i individuella behandlingssamtal samt vara gruppledare för olika behandlingsgrupper. Vi är måna om att alla i arbetsgruppen känner ett helhetsansvar för verksamheten och våra klienter och att vi är hjälpsamma mot varandra för att nå dit. Du blir därmed en viktig kugge i att få logistiken att fungera så att vi kan ge bästa möjliga behandling.
En annan central del i arbetet är att vara en del i vårt utvecklingsarbete utifrån ambitionen att erbjuda evidensbaserad och kvalitativ behandling.
Vem är du?
Vi söker dig som har socionomexamen, erfarenhet av arbete med personer med beroende är ett krav.
Du har kunskap om aktuell sociallagstiftning och är väl orienterad i samhällets olika funktioner. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och att du kan ingå som en nära samarbetspartner i arbetsgruppen.
Vid sidan av kraven på kunskaper och erfarenhet ser vi att du är en trygg, engagerad och ansvarstagande person som har lätt för att samarbeta med andra och som har förmåga att möta människor professionellt. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du tycker om att tala inför grupper och kan på ett pedagogiskt och inspirerande sätt förmedla information och kunskap. Du trivs i en arbetsgrupp med nära samarbete och vill bidra till att verksamheten håller hög kvalité och servicenivå.
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1123". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Beroendeenheten Kontakt
Åsa Fagerlund, samordnare 0498-268808 Jobbnummer
9606799