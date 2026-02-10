Aktivitetssamordnare
2026-02-10
Är du nyfiken, intresserad av människor och av att göra skillnad? Omsorgsförvaltningen söker aktivitetssamordnare, vi ser fram emot din ansökan!
Din roll hos oss
Arbetet som aktivitetssamordnare är intressant, utmanande, självständigt, flexibelt och roligt. Du planerar mycket av din arbetstid på egen hand tillsammans med framförallt de närmaste kollegorna. Du ansvarar för att skapa förutsättningar för aktiviteter i grupp men behöver också ha förmågan att samtala om såväl glada och roliga händelser som det som den enskilde medborgaren upplever svårt såsom sorg, ofrivillig ensamhet, psykisk ohälsa, utanförskap och liknande.
Som aktivitetssamordnare ingår du i omsorgsförvaltningens förebyggande enhet. Totalt består enheten av 18 medarbetare, varav 10 arbetar med våra mötesplatser. En av medarbetarna kommer att gå i pension. Vi behöver av den anledningen en ny kollega. Är det du?
Det finns i dagsläget 13 fasta mötesplatser och fem "pop-up" mötesplatser runt om i kommunen. De är indelade i geografiska områden. Du kommer i första hand att tillsammans med de kollegor som arbetar i det aktuella området samplanera och organisera aktiviteter av olika slag. Du kommer att ha huvudansvar för en till två mötesplatser inom det geografiska området men också samarbeta och i viss mån samplanera med övriga kollegor.
Vi arbetar utifrån de fyra hörnpelarna för ett gott liv: Social gemenskap, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor.
De övergripande målen för enheten är att:
• Förebygga ohälsa och främja välbefinnande
• Fördröja behovet av vård- och omsorgsinsatser
• Bidra till ökad livskvalitet
• Förebygga och minska känslan av ensamhet
Vem söker vi?
Vi söker dig som har utbildning på högskolenivå. Gärna med inriktning mot kultur och/eller marknadsföring, socionom, folkhälsovetare eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren anser vara likvärdig. Erfarenhet av att arbeta med kommunikation och marknadsföring är meriterande.
Dokumentation och kommunikation ingår i dina arbetsuppgifter och du behöver ha goda IT- och datorkunskaper och kunna kommunicera på svenska i tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Du behöver vara nyfiken och intresserad av människor och att göra skillnad. Vidare är du en självständig, utvecklingsinriktad och ansvarsfull person. Du har lätt för att samarbeta. Du behöver också ha beslutsförmåga samt förmåga att omsätta mål och visioner till praktisk handling. Du är positiv inför förändringar och har förmåga att entusiasmera kollegor och deltagare till att medverka i utvecklingen av den förebyggande verksamheten.
Det här är vi
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2026-39". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Myndighetsutövning Kontakt
Enhetschef Förebyggandeenheten
Petra Stubbedam petra.stubbedam@kristianstad.se 044-13 20 40 Jobbnummer
9734413