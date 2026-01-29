Ajourhållare till Kalmar
2026-01-29
Jordbruksverket finns för att främja en ökad och hållbar matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige. Vi bidrar till en levande landsbygd. Hos oss arbetar cirka 1850 personer. Huvudkontoret ligger i Jönköping men vi har även stor regional verksamhet.
Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska vara hållbara och trivas på jobbet! Vi investerar långsiktigt i våra medarbetare och vill att de utvecklas tillsammans med oss! Vi erbjuder en god arbetsmiljö med generösa förmåner med upp till 35 semesterdagar, friskvårdsbidrag samt friskvårdstid. I en stor del av våra anställningar erbjuder vi en flexibel arbetstid, möjlighet att jobba mobilt och arbeta delar av arbetstiden på distans.
Läs mer om hur det är att arbeta på Jordbruksverket på vår webbplats: www.jordbruksverket.se/jobbahososs
Inom jordbrukarstödavdelningen ansvarar vi för korrekt hantering av EU-stöden inom jordbruk och landsbygd. Vi betalar årligen ut cirka 10 miljarder kronor och har det övergripande ansvaret för att göra företagarnas kontakt med Jordbruksverket så enkel som möjligt. Eftersom vi hanterar stora ekonomiska värden är kraven på kvalitet och säkerhet höga.Publiceringsdatum2026-01-29Arbetsuppgifter
Som ajourhållare kartlägger du jordbruksmark, hur stora olika marker är, vad det är för typ av mark samt vilka natur- och kulturvärden som finns på betesmarker och slåtterängar. Jordbruksmarken är uppdelad i olika block och kartläggningen gör så att lantbrukaren får rätt stöd för alla block. På så sätt bidrar du och vi till att skapa ett hållbart lantbruk och skapa de bästa förutsättningarna för att kunna producera merparten av de livsmedel vi behöver i Sverige.
Ajourhållningen har två säsonger, skärm- och fältsäsong. Under fältsäsongen granskar du blocket på plats hos lantbrukare. Skärmsäsongen innebär granskning av bilder och information via dator. Resultatet av vårt arbete är en uppdaterad databas med all jordbruksmark i Sverige. Här kan du läsa mer om den granskning vi gör på ajourhållningen: https://jordbruksverket.se/stod/jordbruk-tradgard-och-rennaring/sam-ansokan-och-allmant-om-jordbrukarstoden/block-och-blockareal/granskning-av-block-pa-skarm-och-i-falt
Under fältsäsongen förekommer perioder med resor där du är hemifrån flera dagar i sträck, och du behöver räkna med åtminstone tre veckor på annan ort. I gengäld får du stor frihet att planera ditt arbete.Kvalifikationer
Som ajourhållare behöver du vara lösningsorienterad och bra på att planera din tid. Arbetet kräver att du är strukturerad och noga med detaljer, samtidigt som du har en analytisk förmåga att väga olika typer av information mot varandra för att kunna fatta välgrundade beslut. Du trivs både med att arbeta självständigt, exempelvis under dagar i fält och vid bilkörning mellan gårdar, och med att möta lantbrukare där du förklarar hur vi arbetar och varför. Samarbete med kollegor sker när det behövs och är en naturlig del av arbetet.
Du har en relevant högskoleutbildning, till exempel som biolog, agronom, landskapsvetare eller naturvetare, alternativt har du arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har kunskap om och kan övergripande bedöma biologisk mångfald och naturvärden på betesmarker och slåtterängar. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med åtagandeplaner och bedömning av markklasser för betesmarker och slåtterängar. Erfarenhet av ajourhållning och fältkontroller av jordbruksmark är också meriterande, särskilt om du arbetat med ajourhållning de senaste tre åren.
Arbetets karaktär innebär att du behöver vara i god fysisk form och ha normalt färgseende, eftersom fältarbete ofta sker på ojämn mark och kräver noggranna visuella bedömningar. Körkort är ett krav, liksom att du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Placeringsort är Kalmar med möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
