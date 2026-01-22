AI/ML-utvecklare till Softhouse Småland
2026-01-22
Är du en AI/ML-utvecklare med bakgrund inom mjukvaruutveckling? Vi letar efter dig som drivs av att förstå kundens utmaningar, omsätta behov till hållbara digitala lösningar och bidra till ett team där samarbete och tillit är grunden!
Vad vi kommer att göra tillsammans AI och Machine Learning blir allt viktigare i många av våra projekt. Som AI/ML-utvecklare bidrar du samt är med och leder regionens arbete inom AI/ML-området och delar din tid i flera aktiviteter. Vi tror att dina arbetsuppgifter kan se ut såhär:
I tidiga faser av projekt, som t.ex. införsäljning och förstudier, bidrar du med att se potential, affärsmöjligheter och hjälper kunden att förstå AI.
Du tar fram Proof-of-Concepts och utvecklar lösningar, från datahantering till ML-träning och deploy.
I utvecklingsfasen bidrar du hands-on och driver arbetet med att integrera AI samt stötta våra utvecklare och kunder.
I projektens slutfas hjälper du till med lösningar och rutiner för att säkerställa långsiktig förvaltning av modeller och dataflöden.
Då området är relativt nytt för oss i regionen kommer du vara en av de första in på rollen lokalt, men ingår i koncernens AI-grupp med fler kollegor från olika kontor. Vi ser flera möjligheter där du också kommer kunna bidra lokalt genom att tillföra kunskap kring AI/Data engineering, och hämta inspiration och kunskap från t.ex. lokala nätverk, för att sedan sprida vidare på vårt kontor i form av workshops, föreläsningar samt i projekten.
Om dig För oss handlar det inte bara om antal års erfarenhet - vi värdesätter vår konsultmässighet och hur vi agerar. Vi tror att du är kommunikativ och lyhörd, och agerar förtroendeingivande gentemot både kund och kollegor. Du har driv och förmåga att ta dig an varierande roller, vilja att söka förbättring, lyfta teamet runt dig och hjälpa kollegor att växa.
För att lyckas i rollen ser vi även gärna att du har:
Ca. 5 års arbetslivserfarenhet från liknande roll och vana att arbeta med hantering och analys av data.
Solida kunskaper inom tekniker för Deep learning, Neurala Nätverk och/eller optimering av modeller för effektiv hantering.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Vad du får hos oss På Softhouse blir du en del av ett framåtsträvande bolag med korta beslutsvägar och högt i tak. Vi är prestigelösa teamspelare och drivs av att leverera produkter, tjänster och mjukvara av högsta kvalitet. Och, förutom kollegor i världsklass och garanterat roligt på jobbet erbjuder vi även:
Möjlighet att vara med och forma strategi och lokalt erbjudande för hur vi arbetar med AI på Softhouse Småland.
Möjlighet att utmanas tekniskt med kompetenta kollegor i en mix av kunduppdrag och leveransmodeller.
Individuellt anpassad kompetensutveckling och aktiv kunskapsdelning med andra Softhouse-kollegor, både lokalt och över kontoren.
En given plats i ett tight team som gillar att ha roligt tillsammans på jobbet, varje dag.
Ett värderingsstyrt bolag där vi alla känner igen oss i våra värdeord:Team, Enkelhet, Mod och Passion.
Om Softhouse På Softhouse är vi ca. 300 medarbetare fördelade på 10 kontor. Vi har kodat mjukvara sedan 1996, och tillsammans ser vi till att skapa lösningar som motsvarar våra kunders behov - vi levererar tjänster och mjukvara i världsklass. I Småland hittar du våra konsulter på våra kontor i Växjö, Jönköping och Kalmar. Läs gärna mer om oss här.
Låter det intressant? Då ser vi fram emot att ta del av din ansökan!
