Agent Platform Developer - AI & Cloud, Konsultuppdrag

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Datajobb / Karlstad
2025-08-20


Publiceringsdatum
2025-08-20

Beskrivning
Vi söker nu erfarna mjukvaruutvecklare till ett spännande konsultuppdrag inom utveckling av en ny agentplattform på AI-området.

Uppdraget är hos en ledande aktör inom försvars- och säkerhetsteknik, med möjlighet att arbeta på kontor i Karlskoga, Karlstad, Göteborg, Malmö eller Stockholm. Plattformen utvecklas i Microsoft Azure, men ska även fungera on-prem.

Som utvecklare blir du en del av ett agilt team där det du bygger kommer att användas av över 25 000 medarbetare globalt.

Vi arbetar löpande med presentationer av kandidater, så vänta inte med din ansökan.

Dina arbetsuppgifter
Utveckla och underhålla agentplattformar i Azure och on-prem miljöer

Bygga och hantera Kubernetes- och Docker-miljöer

Implementera Infrastructure as Code med Terraform

Utveckla och underhålla CI/CD-pipelines

Delta i agil utveckling enligt Scrum eller Kanban

Samarbeta nära lead developer och övriga teammedlemmar

Kvalifikationer
Måste ha:

Flera års erfarenhet av mjukvaruutveckling

Goda kunskaper i Microsoft Azure och molnlösningar

Erfarenhet av Kubernetes och Docker

Vana vid Terraform och Infrastructure as Code

Erfarenhet av CI/CD-pipelines

Erfarenhet av agil utveckling (Scrum, Kanban)

Meriterande:

Node fullstack development

React

Secure Database Management i Azure (RBAC, kryptering m.m.)

Azure OpenAI

GitHub Actions

Erfarenhet av MCP-klienter och -servrar

Agentic AI Workflows

Aspect Oriented Programming

Dina personliga egenskaper
Ambitiös och snabb på att lära sig nytt

Pragmatisk problemlösare

God samarbetsförmåga

Nyfiken på nya tekniker och arbetssätt

Anställningsvillkor
Konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund

Uppdraget pågår 12 månader med möjlighet till förlängning

Plats: Karlskoga, Karlstad, Göteborg, Malmö eller Stockholm - möjlighet till distans enligt överenskommelse

Viktigt att CV tydligt visar att du uppfyller skall-kraven



Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/671".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962)

Arbetsplats
Q i Mälardalen AB

Jobbnummer
9467645


         

