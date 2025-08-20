Agent Platform Developer - AI & Cloud, Konsultuppdrag
2025-08-20
Vi söker nu erfarna mjukvaruutvecklare till ett spännande konsultuppdrag inom utveckling av en ny agentplattform på AI-området.
Uppdraget är hos en ledande aktör inom försvars- och säkerhetsteknik, med möjlighet att arbeta på kontor i Karlskoga, Karlstad, Göteborg, Malmö eller Stockholm. Plattformen utvecklas i Microsoft Azure, men ska även fungera on-prem.
Som utvecklare blir du en del av ett agilt team där det du bygger kommer att användas av över 25 000 medarbetare globalt.
Vi arbetar löpande med presentationer av kandidater, så vänta inte med din ansökan.Dina arbetsuppgifter
Utveckla och underhålla agentplattformar i Azure och on-prem miljöer
Bygga och hantera Kubernetes- och Docker-miljöer
Implementera Infrastructure as Code med Terraform
Utveckla och underhålla CI/CD-pipelines
Delta i agil utveckling enligt Scrum eller Kanban
Samarbeta nära lead developer och övriga teammedlemmarKvalifikationer
Måste ha:
Flera års erfarenhet av mjukvaruutveckling
Goda kunskaper i Microsoft Azure och molnlösningar
Erfarenhet av Kubernetes och Docker
Vana vid Terraform och Infrastructure as Code
Erfarenhet av CI/CD-pipelines
Erfarenhet av agil utveckling (Scrum, Kanban)
Meriterande:
Node fullstack development
React
Secure Database Management i Azure (RBAC, kryptering m.m.)
Azure OpenAI
GitHub Actions
Erfarenhet av MCP-klienter och -servrar
Agentic AI Workflows
Aspect Oriented ProgrammingDina personliga egenskaper
Ambitiös och snabb på att lära sig nytt
Pragmatisk problemlösare
God samarbetsförmåga
Nyfiken på nya tekniker och arbetssättAnställningsvillkor
Konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund
Uppdraget pågår 12 månader med möjlighet till förlängning
Plats: Karlskoga, Karlstad, Göteborg, Malmö eller Stockholm - möjlighet till distans enligt överenskommelse
Viktigt att CV tydligt visar att du uppfyller skall-kraven
