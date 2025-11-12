Affärsutvecklare Merchandise och CRM
2025-11-12
Vasaloppet är världens största långlopp på skidor. Första loppet arrangerades 1922 och sedan dess har mer än 1,7 miljoner deltagare skidat, cyklat eller sprungit i Fäders Spår och passerat målportalen i Mora. Detta gör Vasaloppet till en av de största lopparrangörerna. Utöver våra 4000 funktionärer arbetar ca 35 helårsanställda med att planera och genomföra arrangemangen. Vi vill vara den ledande lopparrangören som underlättar, inspirerar och fokuserar på kunden före, under och efter arrangemang.
Vi ägs av IFK Mora idrottsallians och Sälens IF och är tillsammans med våra funktionärer och andra ideella krafter en motor för folkhälsa och föreningsliv. Vasaloppet är en attraktiv arbetsgivare och viktig aktör för bygden. Vår organisation präglas av kultur och tradition och vi som jobbar här är stolta över vårt varumärke. Som medarbetare hos oss har du både stort ansvar och befogenheter.
Vill du vara med och utveckla ett av Sveriges starkaste varumärken? Vasaloppet söker en engagerad Affärsutvecklare Merchandise och CRM som brinner för försäljning, kundupplevelse och affärsutveckling!
En meningsfull roll i ett engagerat team, där du får vara med och skapa upplevelser som gör skillnad. Du får arbeta i en händelserik och varierande miljö, där du är med och bygger både struktur och kultur - samtidigt som du får träffa människor från hela landet.Arbetsuppgifter
Rollen kombinerar två ansvarsområden: Projektledning Merchandise (50%) och Koordinator CRM (50%).
Som projektledare för merchandise ansvarar du för att driva och utveckla Vasaloppets arbete med merchandise med fokus på privat- och företagskunder. Du planerar sortiment och är en del av det kreativa arbetet tillsammans med Vasaloppets marknadsavdelning.
I rollen ansvarar du för prissättning och att driva, utveckla och optimera försäljningen - både i vår e-handelsplattform året runt samt i den på-plats försäljning som sker under våra arrangemangsveckor. Genom löpande uppföljning- och analysarbete bidrar du till att ständigt utveckla och stärka Vasaloppets merchandiseaffär året runt.
Som CRM koordinator ansvarar du för att tillsammans med försäljningsansvarig underhålla, förbättra och utveckla Vasaloppets CRM-arbete. Du analyserar kunddata, segmenterar målgrupper, genomför CRM aktiviteter och ser till att de följs upp samt omsätts i insikter som stärker kundrelationer och driver affären framåt.
Inom båda ansvarsområdena samarbetar du nära kollegor inom marknad, försäljning och affärsutveckling samt externa leverantörer.
Detta är en projektanställning som löper på 1 år med goda chanser till en tillsvidareanställning.Profil
Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och affärsdriven, med förmåga att ta ansvar från idé till genomförande. Du trivs i en roll där du får växla mellan operativt och taktiskt arbete och motiveras av uppsatta mål samt att skapa resultat i samarbete med andra.
Du har eftergymnasial utbildning eller relevant erfarenhet inom E-handel och/eller CRM. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av att arbeta analysbaserat med god förståelse för försäljning, prissättning och kommunikation. Din förmåga att leda och driva projekt är av stor betydelse.
Du har ett tydligt digitalt intresse och använder digitala verktyg obehindrat i ditt dagliga arbete. I rollen kommer du att arbeta med Vasaloppets deltagarhanteringssystem, CRM-system och e-handelsplattform. Vi ser att du har ett lösningsorienterat och kreativt sätt med förmåga att hitta nya vägar att stärka kundupplevelsen och utveckla affären.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Vasaloppet med Clockwork Rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan på www.clockworkpeople.se
senast 2025-11-30. Har du frågor kring tjänsten? Välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Maria Södergren 0733-51 27 69.
För att säkerställa hållbara rekryteringar, är vi på Clockwork måna om att ha ett jämställt och inkluderande urval i samtliga av våra processer vi hjälper våra kunder med. Med hjälp av ett brett urval och med en kompetensbaserad metodik som grund säkerställer vi att du som söker behandlas likvärdigt, jämlikt och jämställt.
