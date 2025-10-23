Affärsområdeschef ROT / Ombyggnad
Schnell Rekrytering AB / Ekonomichefsjobb / Göteborg Visa alla ekonomichefsjobb i Göteborg
2025-10-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Schnell Rekrytering AB i Göteborg
, Uddevalla
, Helsingborg
, Linköping
, Nacka
eller i hela Sverige
Plats: Göteborg
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2025-10-23Om tjänsten
Vi söker en Affärsområdeschef för ROT/Ombyggnad till ett väletablerat byggföretag i Göteborgsområdet.
Bolaget är en stark aktör inom bygg och fastighetsutveckling och driver projekt med fokus på kvalitet, hållbarhet och långsiktiga kundrelationer.
I rollen får du ett övergripande ansvar för affärsområdets projekt, ekonomi, personal och marknad.
Du leder och utvecklar verksamheten, säkerställer lönsamhet och driver försäljningen framåt genom att skapa och vårda kundrelationer.
Det här är en roll för dig som vill kombinera ledarskap och affärsutveckling - och som motiveras av att bygga både människor och affärer.Dina arbetsuppgifter
Ansvara för affärsområdets strategi, resultat och utveckling
Leda och stötta platschefer och projektledare i pågående projekt
Driva och vinna nya affärer inom ROT/ombyggnad
Säkerställa kvalitet, ekonomi och kundnöjdhet i leveransen
Aktivt bidra till företagets tillväxt genom affärsmässighet, engagemang och närvaro på marknaden
Rapportera till företagsledningen och delta i strategiska beslut
Vi söker dig som
Har gedigen erfarenhet inom byggbranschen, gärna från ROT/ombyggnad
Har arbetat som affärsområdeschef, projektchef eller senior projektledare och är redo för nästa steg
Har starkt affärssinne och förmåga att skapa långsiktiga kundrelationer
Är engagerad, drivande och har ett naturligt ledarskap
Förstår hela kedjan - från affär och kalkyl till produktion och ekonomi
Har erfarenhet av entreprenadjuridik (AB04 / ABT06)
Vi erbjuder
En strategisk nyckelroll i ett modernt och expansivt byggföretag
Möjlighet att påverka riktningen för ett växande affärsområde
En kultur som präglas av ordning, kvalitet, engagemang och entreprenörsanda
Konkurrenskraftiga villkor och långsiktigt perspektiv
Om rekryteringen
Rekryteringen hanteras av Schnell Rekrytering på uppdrag av kund.
Urval sker löpande - skicka gärna in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Schnell Rekrytering AB
(org.nr 559517-3518) Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
9571815