Affärsområdeschef Elkraft
Professionals Nord Linköping AB / Elektronikjobb / Norrköping Visa alla elektronikjobb i Norrköping
2026-02-20
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Linköping AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Har du en stark teknisk bakgrund inom elkraft och drivs av att kombinera ledarskap, teknik och affär? Vill du fortsätta vara nära tekniken - samtidigt som du får leda och påverka? Då kan det här vara din nästa utmaning!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Start-up en kommunikativ, driven och tekniskt kompetent person som vill axla rollen som Affärsområdeschef Elkraft. I rollen kombinerar du ledarskap med affärsansvar och blir en central del av företagets fortsatta utveckling. Du ansvarar för ett team om cirka åtta personer och arbetar nära både kunder, medarbetare och ledningsgrupp.
Här söker vi dig som vill fortsätta vara tekniskt nära verksamheten och samtidigt få möjlighet att påverka både människor och affär. Rollen innebär att du kombinerar ledarskap med operativt arbete i projekt där du säkerställer teknisk kvalitet, stöttar teamet som mentor och bidrar till affärsutveckling och långsiktig stabilitet inom affärsområdet. Gruppen är tekniskt stark och självgående, vilket innebär att du behöver vara en närvarande ledare som stöttar när det behövs och samtidigt ger utrymme för självständighet.
Med Start-up som arbetsgivare blir du inte bara en del av ett väletablerat konsultbolag inom energi- och industribranschen - du blir också en del av ett team med hög teknisk kompetens, starkt problemlösningsfokus och stor arbetsglädje. Bolaget har en kultur som präglas av gemenskap, glädje och en familjär känsla samt en stark tro på att man vinner tillsammans.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Start-up. Önskemålet är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
Du erbjuds
En prestigelös kultur där skratt, samarbete och delaktighet är en naturlig del av vardagen
Stora möjligheter att påverka - du är med och påverkar både tekniska beslut och bolagets utveckling
Personlig utveckling och chansen att växa i takt med organisationen
Friskvårdsbidrag, personalaktiviteter och flexibilitet som ger utrymme för livets olika faserPubliceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
Leda och utveckla affärsområdet Elkraft
Personalansvar och stötta teamets utveckling
Kombinera chefsrollen med operativa konsultuppdrag hos kund
Delta i kunddialoger, försäljning och offertarbete
Planera, följa upp och driva projekt tillsammans med teamet
Fungera som tekniskt bollplank och mentor
Delta i verksamhetsplanering och ledningsgruppsarbete
Vi söker dig som har
Förmåga och kunskap att stötta teamet i tekniska frågor och agera bollplank inom elkraft
Tre till fem års arbetslivserfarenhet från energibranschen med inriktning mot elkraft
Trygghet i projektmiljöer där tekniskt och affärsmässigt ansvar kombineras
Förståelse för tekniska kalkyler och offertarbete inom elkraft
Erfarenhet av projektledning och ekonomisk förståelse för kalkyl-, budget- och uppföljningsarbete
Ledarskapserfarenhet eller en naturlig fallenhet för ledarskap och vilja att utvecklas inom personalansvar
God vana av Office-paketet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Start-up. Du är lyhörd, prestigelös och trivs i en miljö där samarbete och tekniskt kunnande går hand i hand. Du har ett naturligt driv framåt och motiveras av att utveckla både team och affär.
Befattningen kräver att du genomgår en säkerhetsprövning som godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Valfri placering - Norrköping, Stockholm, Västerås, Göteborg
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Marija Biletic
#start-up, #elkraft, #projektledning, #energi, #teknikkonsult, #energibranschen
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Linköping AB
(org.nr 559287-0405), https://start-up.se/om-oss/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Start-up Kontakt
Marija Biletic marija.biletic@pn.se Jobbnummer
9754841