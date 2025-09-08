Affärskoordinator/Affärsutvecklare
Diversa Solutions AB / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Göteborg
2025-09-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Diversa Solutions AB i Göteborg
Vi expanderar kraftigt - nu söker vi Affärskoordinatorer / Affärsutvecklare till vårt kontor i Göteborg
Vår aktör befinner sig i en stark tillväxtfas och vi står inför ett omfattande rekryteringsbehov. Vi söker därför nya medarbetare som vill ta nästa steg i karriären och utvecklas i en miljö där prestation, engagemang och framgång går hand i hand. Rekrytering sker löpande och omgående.
Rollen
Som Affärskoordinator / Affärsutvecklare blir du en avgörande del av vår fortsatta expansion. Du ansvarar för att etablera första kontakten med företag i Sverige och boka möten som skapar nya affärsmöjligheter.
Ingen tidigare säljerfarenhet krävs - vi ger dig en komplett utbildning och daglig coachning. Det enda vi förväntar oss är din vilja att utvecklas, din energi och ditt fokus på resultat.
Vi söker dig som
Vill lära dig affärsutveckling och mötesbokning från grunden
Är orädd, resultatinriktad och initiativtagande
Har förmågan att motivera både dig själv och andra
Behärskar svenska i både tal och skrift
Har ambitionen att växa i en miljö där höga mål är standard
Vi erbjuder
En provisionsmodell som tillhör de mest attraktiva på marknaden
Garantilön efter två månader, eller tidigare baserat på prestation
Ett arbetsklimat präglat av målmedvetenhet, energi och stark gemenskap
Gedigen onboarding och daglig coaching för att säkerställa din framgång
En arbetsplats där du inte bara utvecklas - du når nya höjder
Plats: Vårt kontor är beläget på Mässans gata 10 i Göteborg, i Svenska Mässans lokaler vid World Trade Center och Korsvägen. Här arbetar du i en modern miljö där du får förutsättningar att växa både professionellt och personligt.
Om verksamheten
Organisationen arbetar med att skapa tillväxt för sina kunder genom Sales as a Service, mötesbokning och moderna digitala lösningar. Här blir du inte en liten del av något större - du blir en central aktör i en utvecklingsresa där din insats får direkt genomslag.
Ansökan skickas via e-post till: Info@Diversa-Solutions.com
Viktigt: Din ansökan måste innehålla ett telefonnummer där vi kan nå dig.
OBS! Ansökningar utan telefonnummer kommer inte att behandlas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: Info@Diversa-Solutions.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Diversa Solutions AB
(org.nr 559206-1377)
Mässans gata 10 (visa karta
)
412 51 GÖTEBORG Arbetsplats
Eleveight Jobbnummer
9498560