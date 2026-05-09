Affärsinrktad projektledare
2026-05-09
Vill du arbeta nära våra kunder och hjälpa dem utveckla smarta systemlösningar som förenklar och förbättrar deras verksamhet? Vi söker en projektledare som ser teknik som ett verktyg för att utveckla verksamheter och driva affären framåt.
Hos oss får du en central roll i våra systemutvecklingsprojekt med ansvar för hela leveransen. Du har förmågan att förstå kundens behov, identifiera utvecklingsmöjligheter och omvandla dem till effektiva digitala lösningar med långsiktigt värde.
Du driver projekt framåt med struktur, nyfikenhet och nära samarbete med både kunder och utvecklare.
I rollen som projektledare hos oss ansvarar du för att:
Driva systemutvecklingsprojekt från start till mål - från planering och genomförande, till uppföljning och vidareutveckling.
Säkerställa att projekt levereras i tid och inom budget.
Leda arbetet i teamet med att fördela uppgifter och följa upp med rapportering till både kund och internt.
Hålla ihop hela leveransen - du fungerar som en central länk mellan kund, systemutvecklare och nyckelintressenter.
Identifiera nya behov och affärsmöjligheter hos kunden, samt omvandla dem till värdeskapande digitala lösningar.
Vem är du?
En affärsdriven och ansvarsfull person som tar ägarskap över sina projekt. Du kommunicerar klart och tydligt på svenska och engelska, oavsett om det gäller tekniska team eller affärssidan. Du är analytisk, strukturerad och social, med förmåga att blicka framåt och planera i flera steg.
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom exempelvis systemvetenskap, teknik, ekonomi eller annan relevant inriktning.
Rollen passar dig som har erfarenhet och vill fortsätta utvecklas inom teknisk projektledning
Arbetat verksamhetsnära och förstår hur teknik stödjer affärsprocesser.
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet från konsultrollen och vanan att anpassa dig efter olika kunders behov.
Arbetat inom IT i branscher som bank, finans, försäkring eller hos företag med liknande storlek och komplexitet som Multisoft.
Konsultmannaskap - du är lyhörd, lösningsorienterad och har lätt för att sätta dig in i olika organisationers vardag.
