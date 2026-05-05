Affärsdriven konsultchef
2026-05-05
Vill du kombinera ledarskap, relationer och affärer i en roll där du verkligen gör skillnad - för både människor och företag? Adecco i Trollhättan växer och söker nu en affärsdriven konsultchef som vill utveckla kundrelationer, driva konsultaffären och bidra till fortsatt tillväxt lokalt.
Om rollen
Som konsultchef hos oss har du ett helhetsansvar för din affär. Du leder och utvecklar våra konsulter, säkerställer hög kvalitet i leveransen och bygger långsiktiga relationer med våra kunder. Rollen är varierad och kombinerar ledarskap, bemanning och försäljning - alltid med människan i centrum.
Du arbetar nära både kunder och konsulter och ansvarar för dina uppdrag från behov till uppföljning. Försäljning är en naturlig del av vardagen genom dialog, affärsutveckling och att identifiera nya möjligheter hos befintliga och potentiella kunder.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Rekrytering och matchning av konsulter till kunduppdrag
Personalansvar för konsulter med löpande dialog, uppföljning och utvecklingssamtal
Ansvar för hela kundrelationen, från behovsfångst till leverans och uppföljning
Affärsutveckling och försäljning, primärt mot befintliga kunder men även nykundsbearbetning
Personaladministration och säkerställande av kvalitet i processer och system
Vem är du?
Du har erfarenhet från en roll med kundkontakt, ansvar och affärsfokus - exempelvis som konsultchef, account manager, teamledare eller liknande. Erfarenhet från bemannings- och rekryteringsbranschen är meriterande, men inget krav. Vi värdesätter särskilt om du har ett starkt lokalt nätverk och trivs med att skapa relationer som leder till affärer.
Som person är du:
Affärsmässig, relationsskapande och förtroendeingivande
Strukturerad och trygg i att hantera många parallella processer
Lösningsorienterad och bekväm med att fatta beslut
Van vid att arbeta mot mål och nyckeltal
Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift och har god systemvana.
Varför Adecco?
Hos Adecco får du kraften av ett globalt varumärke kombinerat med det lokala kontorets närhet och handlingsfrihet. Vi tror på ansvar, engagemang och samarbete - och på att goda affärer skapas genom långsiktiga relationer.
Vi erbjuder:
En affärsnära roll med stort eget ansvar och mandat
Flexibel arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter
Kollektivavtal och attraktiva förmåner
Interna utbildningar och tydliga karriärvägar, även internationellt
Redo att ta nästa steg?
Vi ser fram emot din ansökan senast 2026-05-31. Urval sker löpande och annonsen kan komma att stängas ned innan sista ansökningsdag. Med anledning av GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail.
Frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen? Välkommen att kontakta senior rekryteringskonsult Marianne Pettersson, marianne.pettersson@adecco.se
