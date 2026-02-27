Advokat

Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Juristjobb / Stockholm
2026-02-27


Advokat inom obeståndsrätt till Custos Advokater
Är du advokat med erfarenhet av konkurser och obeståndsrätt - och söker nästa steg i en snabbväxande byrå med stora ambitioner? Då kan detta vara rollen för dig! Kraftsam Rekrytering & Bemanning söker nu två advokater till Custos Advokater. Byrån har ett kraftigt inflöde av konkursförvaltningsärenden och behöver förstärka teamet med fler engagerade specialister.

Publiceringsdatum
2026-02-27

Om företaget
Custos Advokater är en advokatbyrå som specialiserar sig på ekobrott, obeståndsrätt och skatterätt. Byrån bistår klienter med kvalificerad juridisk rådgivning från sitt kontor i Stockholm.

Om tjänsten
I rollen som advokat kommer du arbeta med konkurs- och obeståndsmål. Du förväntas arbeta självständigt med uppdragen och vara en del av ett team som just nu etablerar verksamheten i nyrenoverade lokaler i Norra Djurgårdsstaden.
I denna roll kommer du ansvara för:
Självständig hantering av konkurs- och obeståndsärenden
Juridisk rådgivning till klienter
Bidra till att bygga upp verksamheten inom obestånd
Eventuell möjlighet till arbete som rekonstruktör

Vi söker dig som:
Du är en erfaren jurist och dessutom advokat som trivs i en affärsnära roll med eget ansvar. Du är van vid att arbeta självständigt och har ett stort engagemang för klientens bästa.

Kvalifikationer
Advokat med erfarenhet av konkursförvaltning och rollen som konkursförvaltare
Medlem i Rekon
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Social, strukturerad och självgående

Övrig information
Är du redo för nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
För frågor om tjänsten, kontakta ansvarig rekryterare på Kraftsam Rekrytering & Bemanning Agnes Hedberg på agnes.hedberg@kraftsam.se
I denna rekrytering samarbetar Custos Advokater med Kraftsam Rekrytering & Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.

Ersättning
Månadslön - Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB (org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se

Jobbnummer
9766971

