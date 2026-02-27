Advokat
Advokat inom obeståndsrätt till Custos Advokater
Är du advokat med erfarenhet av konkurser och obeståndsrätt - och söker nästa steg i en snabbväxande byrå med stora ambitioner? Då kan detta vara rollen för dig! Kraftsam Rekrytering & Bemanning söker nu två advokater till Custos Advokater. Byrån har ett kraftigt inflöde av konkursförvaltningsärenden och behöver förstärka teamet med fler engagerade specialister.Publiceringsdatum2026-02-27Om företaget
Custos Advokater är en advokatbyrå som specialiserar sig på ekobrott, obeståndsrätt och skatterätt. Byrån bistår klienter med kvalificerad juridisk rådgivning från sitt kontor i Stockholm.Om tjänsten
I rollen som advokat kommer du arbeta med konkurs- och obeståndsmål. Du förväntas arbeta självständigt med uppdragen och vara en del av ett team som just nu etablerar verksamheten i nyrenoverade lokaler i Norra Djurgårdsstaden.
I denna roll kommer du ansvara för:
Självständig hantering av konkurs- och obeståndsärenden
Juridisk rådgivning till klienter
Bidra till att bygga upp verksamheten inom obestånd
Eventuell möjlighet till arbete som rekonstruktör
Vi söker dig som:
Du är en erfaren jurist och dessutom advokat som trivs i en affärsnära roll med eget ansvar. Du är van vid att arbeta självständigt och har ett stort engagemang för klientens bästa.Kvalifikationer
Advokat med erfarenhet av konkursförvaltning och rollen som konkursförvaltare
Medlem i Rekon
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Social, strukturerad och självgåendeÖvrig information
Är du redo för nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
För frågor om tjänsten, kontakta ansvarig rekryterare på Kraftsam Rekrytering & Bemanning Agnes Hedberg på agnes.hedberg@kraftsam.se
I denna rekrytering samarbetar Custos Advokater med Kraftsam Rekrytering & Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt. Ersättning
