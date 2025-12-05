Advokat
2025-12-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Botkyrka
Om jobbet
Är du advokat och vill arbeta på en växande och engagerad advokatbyrå? Då söker vi dig som vill bli en del av vår verksamhet.
Du behöver inte ha egna ärenden då vi har mycket stort flöde av ärenden.
Jag är medveten av att det kan vara känsligt att ta kontakt om personen inte önskar att sin nuvarande byrå och därför kommer alla diskussioner att vara mellan oss.
Erbjuder olika former av anställning som kan vara fast lön, provision eller mix. Allt beroende på din profil och vad du vill uppnå.Publiceringsdatum2025-12-05Dina arbetsuppgifter
Hos oss på Alnashi Advokatbyrå välkomnas du till en modern arbetsplats med kvalificerade och utvecklande arbetsuppgifter. Du kommer främst att arbeta med humanjuridik och tvistelösning. Vi har stort flöde av brottmål, familjerätt, LVU och en del Migration. Arbetet är självständigt, och för att underlätta ditt arbete erbjuder vi goda administrativa resurser.
Möjligheter finns för delägarskap eller andra former av samarbeten.
Om Alnashi Advokatbyrå
Alnashi Advokatbyrå är en allmänpraktiserande byrå med stort engagemang för klientens bästa. Vi arbetar inom flera rättsområden och strävar efter att alltid leverera hög kvalitet och professionellt bemötande. Våra klienter består både av privatpersoner och företag, och vi har ett kontinuerligt ärende inflöde som möjliggör utmanande och utvecklande arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Juristexamen är ett krav.
Du ska ha erfarenhet av juridiskt arbete från advokatbyrå, myndighet eller vara tingsmeriterad.
För att lyckas i rollen behöver du bo i närområdet.
Medlem hos advokatsamfundet
Som person är du social, positiv och trivs i en resultatorienterad miljö. Du uppskattar att ta stort eget ansvar, är initiativtagande och värdesätter att ingå i ett team. Du är förtroendeingivande och har lätt för att skapa goda relationer.
Anställningsvillkor
Provanställning, heltid.
Tillträde enligt överenskommelse.
Placering sker enligt överenskommelse baserat på verksamhetens behov.
Stora möjligheter att jobba hemifrån om så önskas. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 15 januari 2026. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Skicka din ansökan via e-post till majeed@alnashi.se
och bifoga CV, betyg och personligt brev.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss på telefon 070-759 67 86 eller via e-post.
Öppen för alla
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post
E-post: majeed@alnashi.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Advokatfirman Alnashi AB
