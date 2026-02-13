Administratör (vikariat) sökes till Systemförvaltningsenheten
2026-02-13
På Försvarsmakten har du möjligheten att utöva din profession samtidigt som du tillsammans med dina kollegor bidrar till att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder varierande och spännande arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter, värdeskapande team och en balans mellan arbetsliv och privatliv.
Om enheten och staben
Systemförvaltningsenheten (SFE) förvaltar och utvecklar Försvarsmaktens IT-system. Vårt huvudsakliga uppdrag är att säkerställa systemens drift och att dess information är säker, riktig och tillgänglig för att på så sätt bidra till Försvarsmaktens operativa förmåga.
Staben på Systemförvaltningsenheten består av stabsfunktioner inom bland annat administration, säkerhet, produktionssamordning, ekonomi, arbetsmiljö, logistik, HR och övningsverksamhet. Vi arbetar efter säkerhetsskyddslagen, säkerhetsförordningen samt Försvarsmaktens föreskrifter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Som administratör vid Systemförvaltningsenheten så utgör man en viktig servicefunktion och stöd till både chefer och medarbetare. Ingen dag är den andra lik och tjänsten är väldigt varierande över tid.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Administrativt stöd till chef
• Felanmälningar
• Arbetsmiljöarbete
• Ordningshållning skrivarrum/förråd
•
• Telefonihantering
• Tilläggsbeställningar
• Fordonsskötsel
• Bereda och handlägga Systemförvaltningsenhetens övriga inkomna uppgifter inom ramen för stabens verkansområde

Publiceringsdatum
2026-02-13
• Gymnasieutbildning.
• Tidigare arbetslivserfarenhet inom administration och service.
• Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
• Goda kunskaper i Officepaketet.
• Körkort behörighet B.Dina personliga egenskaper
För att passa in i rollen som administratör så krävs det att du har sinne för ordning och reda. Vi söker dig som har förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du kan själv planera ditt arbete, se vad som behöver prioriteras och ta ansvar för att leverera resultat i tid. Det är väldigt viktigt att du har en positiv framtoning, är social, driven, flexibel och serviceminded. Tjänsten kräver hög säkerhetsmedvetenhet samt personlig integritet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande:
• Erfarenhet av försvarsmaktens system.
• Erfarenhet av arbetsmiljöarbete.
• Erfarenhet av säkerhetstjänst och/eller signalskyddstjänst.
• Grundläggande militär utbildning. Övrig information
Arbetsort: Enköping
Tillträdesdatum: snarast eller enligt överenskommelse.
Anställningsform: Vikariat ca 1 år.
Vi benämner denna befattning som handläggare inom Försvarsmakten.
Upplysningar om befattningen
Vill du veta mer om tjänsten eller pågående rekryteringsprocess är du välkommen att kontakta Stabschef Åsa Eriksson som nås via växeln: 019-393 500.
Fackliga företrädare
SACO Agnetha Landquist
OFR/S Martin Sparr
SEKO Matz Felix
OFR/O Heikki Videll
Samtliga nås via växeln på 019-393 500
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-20. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
