Administratör till Västerås

Starfinder AB / Backofficejobb / Västerås
2025-11-10


Visa alla backofficejobb i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Starfinder AB i Västerås, Enköping, Sigtuna, Uppsala, Upplands-Bro eller i hela Sverige

Brinner du för kundservice och att vara ansiktet utåt, då har vi jobbet för dig!
Vi söker en ambitiös, serviceminded och trevlig person till rollen som administratör. Vi söker dig som är glad, utåtriktad och vill jobba hos ett framgångsrikt företag inom fordonsbranschen i Västerås.
Arbetsuppgifter Dina arbetsuppgifter som administratör kommer vara att jobba med service och kundbemötande. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innebära att boka in kunder via telefon och diverse andra administrativa arbetsuppgifter. Stort fokus ligger på service och kundnöjdhet.
Din profil Vi söker dig som jobbat med ett servicekrävande yrke tidigare. Du har en mycket god känsla för service och du har inställningen att alltid se lösningar. Vi tror att du är en person som brinner för att jobba med människor och service. Du som söker har lätt för att ta kontakt med nya människor och trivs i en flexibel arbetsmiljö. Du talar och skriver obehindrat på svenska.
Ansökan och tillträde Detta är en tjänst på heltid, med start så snart det är möjligt. Arbetstiderna är förlagda dagtid måndag-fredag. Du får en trygg anställning hos Starfinder och en konsultchef som finns vid din sida längs vägen och stöttar dig till en framgångsrik karriär.
Frågor om tjänsten och processen besvaras av Amanda Svenberg, 076 009 77 46. Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Ansökan och CV tas endast emot via denna annons.
Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Starfinder AB (org.nr 559193-7205)

Arbetsplats
Starfinder

Kontakt
Amanda Svenberg
amanda.svenberg@starfinder.se
08-502 787 68

Jobbnummer
9597702

Prenumerera på jobb från Starfinder AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Starfinder AB: