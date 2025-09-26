Administratör till Sodexos tågservicetjänster
Sodexo AB / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2025-09-26
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sodexo AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av något större?
Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!Vi söker nu en medarbetare till ovanstående uppdrag. Att arbeta hos oss är varierande, utmanande och kräver stort personligt engagemang. Du kommer att vara spindeln i nätet och supporta organisationen med pågående projekt.
Din bakgrund bör vara inom administration. Vi arbetar flexibelt och arbetsuppgifterna kan vara varierande. Det är därför viktigt att du är prestigelös, öppen och nyfiken samt ser det som en självklar uppgift att skapa en god stämning på arbetsplatsen.
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att bestå av:
• Administrativ driftsupport
• Stötta trafikplanering
• Stor delaktighet i arbetet med att utveckla verksamheten
• Personaplanering
Kvalifikationer/Krav:
• Uttrycka dig väl i svenska i tal och skrivt
• Tidigare erfarenhet av att analysera och arbeta med tågomlopp är meriterade
• Goda kunskaper i Officepaketet med inriktning excel och word är meriterandePubliceringsdatum2025-09-26Dina personliga egenskaper
• Du ska ha ett genuint intresse för helhetslösningen kring service
• Du ska känna det utvecklande att få lösa dagliga problem på egen hand och ständigt vilja göra varje dag bättre för de anställda i organisationen
• Du ska vara strukturerad och planerande
• Du har förmågan att lyssna, kommunicera och förstå organisationen
• Du ska vara positiv och trivas med att arbeta i grupp.
• Du delar våra värderingar.
Anställningsform och arbetstider:
Deltid, vardagar, dagtid
Har du frågor är du välkommen att kontakta Liza.ziden@sodexo.com
Din ansökan vill vi ha senast den 4/10-2025. Ansökan kan endast göras via vår hemsida.
Alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning.
Välkommen att söka! Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), http://www.sodexo.se Kontakt
Regionchef
Liza Zidén liza.ziden@sodexo.com 0765024922 Jobbnummer
9528093