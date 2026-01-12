Administratör till Södermalmshemmet
2026-01-12
Är du en serviceinriktad och strukturerad person som gillar administrativt arbete? Trivs du i sociala miljöer och att arbeta med människor? Välkommen med din ansökan till oss på Södermalmshemmet!Publiceringsdatum2026-01-12Om tjänsten
Du påbörjar din tjänst som administratör hos oss på Södermalmshemmet och följer sen med vår flytt under årsskiftet 2026-2027 till helt nya lokaler på Wadköpings särskilda boende.
Som administratör hos oss kommer du att vara en viktig resurs för hela boendet och stödja olika yrkesgrupper med administrativa uppgifter. Du kommer att samverka med många andra yrkeskategorier såsom verksamhetschefer, ekonomer och omvårdnadspersonal, men du jobbar också i ett tätt samarbete med en till administratör. I din roll kommer du främst ansvara för bemanning, men även andra administrativa uppgifter utifrån vårt behov.
Exempel på arbetsuppgifter:
• arbeta med bemanning av både kort- och långtidssjukfrånvaro
• arbeta med nyckelhantering och taggsystem
• hantera beställningar
• ha kontakt med interna och externa aktörer
• planera inför och hålla i möten
• arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
Om arbetsplatsen
Södermalmshemmet är beläget i Södercity alldeles intill citykärnan och är det största särskilda boendet för äldre i Örebro kommun med 108 platser fördelat på 12 avdelningar. Tio avdelningar har inriktning kognitiv svikt och två avdelningar har inriktning somatik. Här arbetar omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, enhetschefer och administratörer i nära samarbete med anhöriga och hyresgäster. När flytten går till Wadköpings särskilda boende kommer viss omfördelning av våra grupper ske, men med samma mängd personal. Det kommer även att tillkomma en finsk avdelning till vårt boende.
Läs mer om vår verksamhet: Södermalmshemmet - orebro.se
Område vård och omsorg är en del av Socialförvaltningen. Verksamheten omfattar vård och omsorg, förebyggande verksamhet, myndighetsutövning inom området samt boendeplacering och bostadsanpassning. Inom område Vård och omsorg arbetar vi med att stödja och hjälpa människor som behöver vård, stöd eller omsorg i sin vardag.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
I rollen som administratör behöver du vara serviceinriktad vilket innebär att du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att leverera lösningar. Du har lätt för att samarbeta med andra och ger alltid ett gott bemötande. Vi tror att du är en vän av ordning och reda då du är noggrann och strukturerad. Att ta ett eget ansvar inom ditt arbetsområde och ha ett flexibelt förhållningssätt ser du som en självklarhet. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med hyresgäster, kollegor och besökare, samt dokumentera det som verksamheten kräver. Vi ser även att du har god datorvana då arbetet innefattar att arbeta i flertalet olika verksamhetssystem.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• gymnasieutbildning eller annan vidareutbildning inom för tjänsten relevant område, exempelvis administration eller ekonomi
• erfarenhet av arbete i administrativ tjänst
• erfarenhet av arbete i ekonomisystemet Raindance eller motsvarande
• erfarenhet av arbete i bemannings- och schemaläggningssystemet Medvind eller motsvarande
Meriterande:
• erfarenhet av och goda kunskaper i Microsoft 365Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning & vikariat
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: tillsvidaretjänst tillträde 1 februari eller enligt överenskommelse, vikariat 1 februari t.o.m. 31 augusti 2026
Antal tjänster: 1-2
Arbetstid: schemalagd dag och varannan helg
Tillsättning av vikariatet sker under förutsättning att erfoderliga beslut fattas.
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 18 januari.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9678496