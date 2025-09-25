Administratör till rikstäckande ideell organisation!
Vill du arbeta brett med administration i en varierad roll där service, struktur och samarbete står i fokus? Just nu söker en av Sveriges största medlemsbaserade organisationer en kansliadministratör till sitt kontor i Uppsala!
OM TJÄNSTEN
I den här rollen kommer du att bli en del av en administrativ enhet som fungerar som ett nav för kansliets olika avdelningar. Enheten består i vanliga fall av 12 administratörer men är för tillfället en person kort, och du blir därför en viktig förstärkning. Här arbetar man med en stor bredd av administrativa uppgifter, vilket innebär att arbetsdagen kan variera mycket. Ibland med planerade, långsiktiga projekt och ibland med snabba punktinsatser utifrån verksamhetens behov.
Som kansliadministratör kommer du bland annat att stötta med utbildningsadministration, diarieföring och löpande ärendehantering, men även vara delaktig i posthantering, chefsstöd och internservice. Just nu finns ett extra fokus på eventadministration, vilket innebär att du kommer att få ta ett särskilt ansvar för att koordinera och administrera olika typer av möten, konferenser och utbildningstillfällen. I detta ingår även att hantera digitala lösningar som Teams, där du kan komma att administrera webbinarier, hybridmöten och sändningar.
Du erbjuds
• En förstående och inbjudande arbetsplats som verkar för ett bättre samhälle
• Att arbeta inom en stor, rikstäckande organisation med goda utvecklingsmöjligheter
• Bred variation av administrativa uppgifter
Dina arbetsuppgifter
• Administrativt stöd inom event, utbildning och diarieföring
• Chefsstöd och löpande ärendehantering
• Administrera Teamsmöten, webbinarier och hybridmöten
• Posthantering och intern service
• Utveckling och förbättring av administrativa rutiner
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av liknande administrativa arbetsuppgifter och snabbt kan bli självgående
• Har mycket god datorvana och lätt att navigera i olika system
• Har mycket god kunskap i Officepaketet
• Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift då språket används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av chefsstöd
• Erfarenhet av arbete i ett ärendehanteringssystem
• En relevant universitets- eller högskoleutbildning
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Ordningssam
• Hjälpsam
• Serviceinriktad
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
