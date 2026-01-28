Administratör till Planerings- och ekonomifunktionen
2026-01-28
På Läkemedelsverket gör vi skillnad tillsammans. I livet och för livet. Vi jobbar för människors och djurs hälsa, för ett bättre Sverige idag och i framtiden.Vill du bidra till struktur och kvalitet i en verksamhet med ett samhällsviktigt uppdrag? Har du erfarenhet av självständigt administrativt arbete och trivs i en roll där arbetsuppgifterna varierar? Vi på Läkemedelsverkets Planerings- och ekonomifunktion söker en ny kollega!
Vår verksamhet
Planerings- och ekonomifunktionen har ett övergripande ansvar för styrningen av myndigheten och arbetar nära verksamhetens chefer. Vi arbetar för att förbättra och tydliggöra den övergripande styrningen av myndigheten, både gällande ekonomi, verksamhet och kvalitet. Verksamhetsplanering, uppföljning och rapportering samt myndighetens strategiska planering ligger inom vårt ansvarsområde. Vi arbetar också med ekonomisk redovisning, upphandling och inköp. Därtill har vi till uppgift att förvalta och utveckla den interna styrningen och kontrollen, inklusive det myndighetsövergripande ledningssystemet för verksamhetsstyrning och den myndighetsgemensamma riskhanteringen.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Som administratör kommer du att ha ett omväxlande arbete med fokus på att ge ett kvalificerat administrativt stöd till planerings- och ekonomidirektören. En central del i rollen innebär att bereda och kvalitetssäkra underlag inför föredragning och beslut av myndighetens generaldirektör och styrelse. Tjänsten innefattar även att stötta funktionen som helhet genom att självständigt och proaktivt hantera administrativa uppgifter utifrån behov. Det kan till exempel röra sig om att:
• stötta myndighetens kvalitetschef
• vara dokumentansvarig i det myndighetsövergripande ledningssystemet för verksamhetsstyrning
• stötta i uppdatering och framtagande av styrande dokument
• stötta i dokumenthantering av processer
• vara funktionens superanvändare i myndighetens dokumenthanteringssystem
• bistå inför och vid funktionsmöten och ledningsgruppsmöten
• leverantörsavtalsadministration
• föra minnesanteckningar vid möten
• hantera kalenderbokningar
Du får även vara beredd på att det kan komma nya uppgifter som behöver lösas med kort varsel.Bakgrund
Vi söker dig som har:
• Mångårig erfarenhet av självständigt administrativt arbete i offentlig verksamhet
• Erfarenhet av dokumenthanteringssystem som till exempel Documentum
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att arbeta med utveckling av för tjänsten aktuella arbetsuppgifter
• Erfarenhet av kvalitetsledningssystem som ISO9001 eller motsvarande
• Kunskap om relevanta IT-system och nya tekniker som till exempel AI
Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen har du god samverkansförmåga, god planeringsförmåga och du förstår vikten av löpande, proaktiv administration. Du är strukturerad, ordningsam, lösningsorienterad och får saker att hända. Du har hög integritet och ett positivt förhållningssätt samt är flexibel. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Planerings- och ekonomifunktionen
Diarienummer: 2.4.1-2026-006007
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta direktör Liselotte Tjernlund. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Jonas Walldén, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
