Administratör till Malmö Citadellsgymnasium
2025-09-15
Ref: 20252176
Malmö Citadellsgymnasium befinner sig i en spännande tillväxtfas och utökar nu verksamheten med ytterligare en administratör. Publiceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Som administratör blir du en viktig del i att säkerställa att skolan får det administrativa stöd den behöver. Tillsammans med skolans två andra administratörskollegor ingår du dessutom i ett större nätverk tillsammans med administratörer på Malmö stads övriga gymnasieskolor.
Hos oss utgör du ett nära chefsstöd till hela skolledningen inom områden som inom områden som elev-, personal-, ekonomi-, informations- och myndighetsadministration samt utför allmänt förekommande administrativa arbetsuppgifter. Din närmsta chef är skolans sektionschef och du kommer att ha ett nära samarbete med övriga roller i sektionen.
Du kommer i ditt uppdrag dagligen att hantera uppgifter med stor variation, bland annat:
• Elevadministration: till exempel elevregistrering, placeringar och betyg
• Personaladministration: schemaregistrering och frånvarohantering
• Kommunikation: ansvar för gemensamma e-postkonton, posthantering och hemsida
• Diarieföring samt utlämnande av handlingar, gallring och arkivering
• Löpande ekonomiarbete: kontering av leverantörsfakturor, fakturering och beställningar
• Bemanning av skolans reception och hantera ärenden som inkommer via besök, telefon och mejl
• Hantering av vikarieanskaffning Kvalifikationer
Krav:
• Gymnasieexamen
• Tidigare erfarenhet av liknande administrativt arbete, gärna som skoladministratör
• Erfarenhet av administrativa system för ekonomi, schemaläggning personal- och elevadministration
• God digital kompetens och förmåga att snabbt sätta sig in i nya program och system
• Goda kunskaper i MS Office
• God svenska i tal och skrift.
Meriterande:
• Administrativ eftergymnasial utbildning
• Erfarenhet av arbete inom gymnasieskola eller vuxenutbildning
• Erfarenhet av servicearbete, exempelvis arbete i reception eller liknande.
Vi söker dig som är serviceinriktad och professionell i mötet med personal, elever och vårdnadshavare. Som administratör tar du ansvar för dina uppgifter och känner dig bekväm med att arbeta självständigt. Du har en god förmåga att arbeta strukturerat samt att planera, organisera och prioritera dina uppgifter på ett effektivt sätt. Du har en positiv inställning, är lösningsorienterad och trivs med att samarbeta med andra. Vidare har du förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar individer och relationer, och du bidrar till en inkluderande och respektfull miljö.
Om arbetsplatsen
Malmö Citadellsgymnasium är en skola i moderna utbildningslokaler med centralt läge. Här erbjuds program inom ekonomi, samhällsvetenskap, teknik samt försäljning och service. Skolans utbildningar har fokus på innovation och hållbarhet för att möta framtidens behov och arbetsmarknad. Genom ett nära samarbete med näringsliv, akademiska institutioner och organisationer berikas elevernas undervisning med praktisk kunskap och erfarenhet. Här uppskattas nya idéer och initiativ. Tillsammans skapar vi en miljö där både elever och personal växer. Vi välkomnar fler passionerade medarbetare till vårt team!
Vill du veta mer om oss? Besök: Malmö Citadellsgymnasium - Malmö stad
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi 1700 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelseÖvrig information
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig företrädare, Vision
Johan Svensson Johan.Svensson@malmo.se 0721-891653 Jobbnummer
9509214