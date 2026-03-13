Administratör till kund Norrköping
Säkerhetsklassat konsultuppdrag - Har du minst tre års arbetslivserfarenhet som administratör/assistent och är tillgänglig för start omgående? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
Vi söker en administratör till vår kund i Norrköping för ett konsultuppdrag på heltid som startar omgående och pågår fram tills april 2027. Det finns möjlighet till förlängning av uppdraget. Arbetet sker på kundens kontor i Norrköping men det finns även möjlighet till visst distansarbete.
Placering: Norrköping Omfattning: 100% Säkerhetsklassning: Detta uppdrag kräver en godkänd säkerhetsprövning, inklusive säkerhetsintervju och registerkontroll.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att bemanna verksamhetens kundingångar via telefon och e-post samt hantera såväl interna som externa ärenden. Du kommer verka i en first line-funktion med ansvar för att ta emot, registrera, initialt bedöma och vid behov vidareförmedla inkommande ärenden till rätt funktion eller specialist baserat på ärendets karaktär och komplexitet.
Arbetet omfattar löpande hantering av bland annat:
Felanmälningar
Fakturafrågor
Förfrågningar om systemstöd
Övriga administrativa och verksamhetsrelaterade ärenden

Kvalifikationer
Gymnasium eller likvärdig utbildning
Mycket goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som administratör/assistent
Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som skrift
Tillgänglig för intervju hos kund 27 mars
Kunna uppge två referenser från liknande uppdrag som utförts under de fem senaste åren
Meriterande
Erfarenhet av diarieföring
Erfarenhet av administrativt arbete inom sjöfartsbranschen
Erfarenhet och/eller god systemvana inom följande system: Public 360, Easit, Telia Ace, MSw Reportal
Tips inför din säkerhetsprövning
Eftersom uppdraget är säkerhetsklassat är det viktigt att du är medveten om vad en säkerhetsprövning innebär. Läs mer om processen och hur du förbereder dig här:
Har du blivit kallad till en säkerhetsprövningsintervju? Så förbereder du dig inför en säkerhetsprövningsintervju
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 23 mars 2026.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 169 30 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7386757-1893198".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
https://career.bemannia.se
Norrköping Centralstation
)
602 22 NORRKÖPING
