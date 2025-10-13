Administratör till Härryda
2025-10-13
Har du erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation, och erfarenhet av att ta fram utredningar, utlåtanden, rapporter och remisser? Då har vi det perfekta uppdraget till dig i Härryda! Varmt välkommen med din ansökan, redan idag.
Om uppdraget
Vår kund i Härryda Kommun söker nu en administratör, ett konsultuppdrag som beräknas starta så snart som möjligt och pågår i 3 månader. Detta är en heltidstjänst, motsvarande 40 timmar i veckan. Arbetet ska i första hand utföras på plats, men möjlighet till distansarbete finns upp till två dagar per vecka, om det är lämpligt och närmaste chef godkänner.
Detta är ett konsultuppdrag via oss på Bemannia
Dina arbetsuppgifter
I rollen som administratör kommer du att arbeta med att stötta sektorns verksamheter i frågor och processer som rör politiska ärenden. Samordna den interna ärendegranskningen inom sektorn.
Vidare kommer dina arbetsuppgifter att innefatta följande:
Skriva tjänsteskrivelser
Ge stöd till kollegor vid upprättande av tjänsteskrivelser (struktur, mallar och språk
Säkerställa att ärenden och handlingar hanteras och dokumenteras enligt gällande interna rutiner.

Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom för tjänsten relevant område
Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.
Erfarenhet av analys- och utvecklingsarbete i offentlig verksamhet
Erfarenhet av att ta fram utredningar, utlåtanden, rapporter och remisser
Erfarenhet av att skriva tjänsteskrivelser
Förståelse för politisk ärendehantering
Kännedom om offentlighets- och sekretesslagstiftning
Kännedom om dokumenthantering
Mycket god administrativ förmåga
Mycket god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av processledning och/eller projektledning
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 15 oktober
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Sanna Perjons, Sanna.Perjons@Bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 884 96 00
Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15

Omfattning
