Administratör till Bollnäs folkhögskola
Region Gävleborg, Folkhögskolor / Administratörsjobb / Bollnäs Visa alla administratörsjobb i Bollnäs
2025-09-08
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, Folkhögskolor i Bollnäs
, Hudiksvall
, Sandviken
eller i hela Sverige
Bollnäs folkhögskola är en skola med bredd som vilar på en lång tradition av kunskap, bildning och kultur. Skolan sträcker sig från Hälsingland till Gästrikland och har kursutbud i Bollnäs, Ockelbo och Gävle. Skolan har fokus på hållbarhet och hälsa och vi skapar förutsättningar för en sund kosthållning och en hållbar livsstil med omsorg om miljön. Upptäck en skola där du får växa som människa tillsammans med andra och utvecklas i både vem du är och vad du vill bli. Vi söker en administratör på 100% som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss!Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Att vara administratör på Bollnäs folkhögskola innebär en varierande och ansvarsfull roll där flexibilitet och brett kunnande är avgörande. Du blir ett kvalificerat stöd till skolledningen, som består av rektor, biträdande rektor och servicechef.
Som en del av skolans serviceteam, tillsammans med kökspersonal, lokalvårdare och vaktmästare, kan du också fungera som backup vid behov för olika arbetsuppgifter. Du samarbetar nära med skolans andra administratör och får dina uppgifter ledda och fördelade av servicechefen. Administratörerna är ofta ansiktet utåt i skolans konferensverksamhet och ansvarar för att skapa en smidig och professionell upplevelse för våra gäster.
Som administratör hos oss kommer du bland annat att
• fungera som kvalificerat stöd till skolledningen
• arbeta i nära samarbete med skolans andra administratör
• vara en del av serviceteamet och fungera som backup vid behov
• ansvara för bokning och rumsfördelning inom konferensverksamheten
• ta emot och välkomna gäster
• samordna med övriga funktioner, såsom vaktmästeri och kök
• sköta dokumentation och statistik
• planera och följa upp olika aktiviteter och processer
• hantera fakturering och leverantörsfakturor.
Hos oss får du
• en personligt anpassad introduktion för att du ska känna dig trygg i din nya roll
• möjlighet att arbeta i en utvecklande och stimulerande arbetsmiljö
• en arbetsplats där din insats verkligen gör skillnad för skolans verksamhet och gäster.
Vi är mån om dig som medarbetare och vi arbetar därför aktivt med riktade friskvårdsinsatser för att främja en hälsosam livsstil. Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida! https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Arbetet förutsätter att du som person är serviceinriktad, lösningsorienterad och har en hög tillgänglighet. Du ska ha förmåga att arbeta effektiv även i ett högt arbetstempo.
I rollen som administratör ska du ha
• gymnasieexamen, gärna med inriktning mot administration eller ekonomi
• goda datorkunskaper och vana att arbeta i administrativa system.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av ekonomiska arbetsuppgifter, såsom fakturering och /relevanta arbetslivserfarenhet inom administrativa områden.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Förvaltningen Trafik, kultur och folkhögskolor samlar vårt arbete med länets kollektivtrafik, kultur samt utbildning och folkbildning. Vi som arbetar här ser till att tåg och bussar rullar, att Gävleborg har ett aktivt kulturliv och att den som vill, kan utbilda sig, växa och utvecklas.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2025/2034". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, Folkhögskolor Kontakt
Annika Röstberg Hagelin, servicechef annika.rostberg.hagelin@regiongavleborg.se 0278-389 08 Jobbnummer
9496155