Administratör till Billogram
Asta Agency AB / Backofficejobb / Stockholm Visa alla backofficejobb i Stockholm
2025-09-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Asta Agency AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-04Om företaget
Billogram eftersträvar att vara den schyssta partnern i fakturahantering, som växer av att kunder är nöjda och betalar i tid, snarare än uteblivna betalningar. De tycker helt enkelt att det alltid lönar sig att behandla människor väl. Därför är deras plattform för fakturor och betalningar byggd för att ta bort krångel och istället skapa värde för deras kunder och slutkunder.
Hos Billogram får du både frihet och möjligheten att växa tillsammans med engagerade kollegor på deras moderna kontor i centrala Stockholm. Du erbjuds spännande utmaningar, en social arbetsmiljö med stort fokus på gemenskap.
Billogram utökar nu sitt supportteam och söker en serviceinriktad och noggrann lagspelare som vill arbeta i en kundnära roll.
Om tjänstenI denna roll blir du en viktig del av supportteamet där du fokuserar på administrativa betalningsärenden för några av Billograms största kunder. Det innebär bland annat att du säkerställer att inbetalningar stämmer överens med referenser och besvarar frågor kopplade till betalningar. Arbetsuppgifter
Matcha betalningar och säkerställa korrekt hantering
Hantera kundärenden kopplade till fakturor och betalningar
Leverera support av hög kvalitet och säkerställa en smidig upplevelse för kund
I tjänsten finns det mycket goda möjligheter att vidareutvecklas och få nya ansvarsområden inom teamet.
Kvalifikationer och egenskaperVi söker dig som har erfarenhet av kundsupport, service eller annan kundnära roll. Du är noggrann och motiveras av att driva dina egna arbetsuppgifter framåt.
Ditt fokus ligger på administrativa uppgifter där du organiserar och strukturerar för att nå resultat och bidra till hög kundnöjdhet. Du motiveras även av att ha kontakt med kunder där du är tydlig i din kommunikation. Du är lösningsorienterad och ser utmaningar som en chans att utvecklas. Med din nyfikenhet och snabba förmåga att ta till dig ny kunskap bidrar du till att ständigt förbättra arbetssätt vilket gör dig till en värdefull lagmedlem.
Därtill söker vi dig som:
Har erfarenhet av kundkontakt (inom kundsupport eller annan servicerelaterad roll)
Har god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Har förmåga att arbeta strukturerat och tar initiativ för att komma framåt i ditt eget arbete
Är trygg i sociala sammanhang och har en positiv attityd
Övrig information Start: Omgående
Plats: Stockholm
Omfattning: Heltid
Lön: Fast lön
Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering, du blir initialt anställd hos Asta Agency och arbetar som konsult hos Billogram.
Vi tillämpar löpande urval i denna process vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi rekommenderar dig därför att ansöka så snart som möjligt!
Har du frågor eller funderingar kring Asta Agencys rekryteringsprocess, tveka inte att höra av dig till kandidat@astaagency.se
.
Om Asta AgencyAsta Agency är ett rekryterings- och bemanningsföretag som hjälper företag att hitta rätt tjänstemän i hela Sverige med fokus på Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi rekryterar och hyr ut specialister och generalister inom försäljning, marknad, HR, kundservice, ekonomi, administration, IT och tech. Med fokus på kvalitet, långsiktighet och smarta lösningar stöttar vi både företag och kandidater i nästa steg.
Läs mer om hur vi arbetar med rekrytering, bemanning och hyrrekrytering på astaagency.se. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Asta Agency AB
(org.nr 559419-9704), https://www.astaagency.se/ Arbetsplats
Asta Agency Jobbnummer
9492133