Administratör sökes!

Advokatfirman Martin Andria AB / Administratörsjobb / Stockholm
2026-02-12


Publiceringsdatum
2026-02-12

Om tjänsten
Vi söker en strukturerad och serviceinriktad administratör till advokatbyrån. I rollen blir du en viktig del av teamet och stöttar våra jurister i det dagliga arbetet med administration, klientkontakt och ärendehantering.

Dina arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter kan vara:
Ta emot och bemöta klienter via telefon och e-post
Boka möten, hantera kalendrar och planera tidsfrister
Registrera och administrera ärenden, diarieföring och dokumenthantering
Upprätta och formatera handlingar, mallar och bilagor
Sköta posthantering och enklare kontorsadministration
Kontakt med myndigheter och andra aktörer enligt instruktion

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och har hög integritet
Har god datorvana och arbetar obehindrat i Office-paketet
Trivs i en roll med varierade uppgifter och stundtals högt tempo

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: ekstr4@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administratör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Advokatfirman Martin Andria AB (org.nr 559404-3761)
Birger Jarlsgatan 129 (visa karta)
113 56  STOCKHOLM

Arbetsplats
Martin Andria AB, Advokatfirman

Jobbnummer
9740042

