Administratör sökes!
Advokatfirman Martin Andria AB / Administratörsjobb / Stockholm
2026-02-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
Vi söker en strukturerad och serviceinriktad administratör till advokatbyrån. I rollen blir du en viktig del av teamet och stöttar våra jurister i det dagliga arbetet med administration, klientkontakt och ärendehantering.Dina arbetsuppgifter
Exempel på arbetsuppgifter kan vara:
Ta emot och bemöta klienter via telefon och e-post
Boka möten, hantera kalendrar och planera tidsfrister
Registrera och administrera ärenden, diarieföring och dokumenthantering
Upprätta och formatera handlingar, mallar och bilagor
Sköta posthantering och enklare kontorsadministration
Kontakt med myndigheter och andra aktörer enligt instruktionKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och har hög integritet
Har god datorvana och arbetar obehindrat i Office-paketet
Trivs i en roll med varierade uppgifter och stundtals högt tempo Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: ekstr4@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administratör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Advokatfirman Martin Andria AB
(org.nr 559404-3761)
Birger Jarlsgatan 129 (visa karta
)
113 56 STOCKHOLM Arbetsplats
Martin Andria AB, Advokatfirman Jobbnummer
9740042