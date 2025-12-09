Administratör sökes
2025-12-09
Colliers Orgelbyggeri AB söker en administratör och bokföringsassistent på 20 % tjänst för att hjälpa oss hålla ordning i företaget. Arbetet handlar huvudsakligen om att förbereda bokföringsunderlag och löner, men innefattar även kundkontakt och allmänna administrativa uppdrag. Du har en nyckelroll som underlättar för att hantverkarna och chefen ska kunna arbeta mest effektivt i ett litet växande företag.
För den med rätt erfarenhet finns möjlighet att ta ansvar för all bokföring och att kombinera det med praktiskt arbete inom företaget upp till 100 % tjänst.
Erfarenhet av Fortnox är en fördel.
Företaget ägnar sig åt nybygge, restaurering och underhåll av kyrkorglar och en bekantskap med orgeln är en fördel.
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
E-post: ekonomi@jamescollier.se
