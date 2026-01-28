Administratör & Systemförvaltare
2026-01-28
Vi söker nya kollegor!
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.
Administratör & Systemförvaltare till Samhällsbyggnadsförvaltningen
Är du en noggrann administratör med intresse för systemförvaltning? Vill du arbeta i en central roll där du både stödjer verksamheten och utvecklar våra system? Då söker vi dig!Publiceringsdatum2026-01-28Om tjänsten
Som administratör och systemförvaltare ingår du i avdelningen Administrativt stöd där även Kontaktcenter ingår - kommunens första kontakt för medborgare. Du kombinerar traditionella administrativa uppgifter med ett tydligt systemansvar och du ingår i gruppen som bemannar Kontaktcenter.
Dina huvuduppgifter
Administrativa uppgifter
• Registrera, diarieföra och arkivera handlingar
• Ta emot och fördela post
• Säkerställa korrekt informationshantering
Systemförvaltning
• Vara systemansvarig för verksamhetssystemet som i dag är EDP Vision
• Hålla systemet uppdaterat enligt informationshanteringsplanen
• Stödja kollegor i användning och utveckling av systemstöd
• Delta aktivt i Kontaktcenters digitala och tekniska utvecklingKvalifikationer
• 3-årig Gymnasieutbildning, eftergymnasial utbildning inom administration, offentlig förvaltning eller motsvarande
• Erfarenhet som administratör/registrator
• God kunskap om offentlighet, sekretess och diarieföring
• Mycket god svenska i tal och skrift
• God systemvana och intresse för IT-stödd verksamhet
• Strukturerad, serviceinriktad och lösningsfokuserad
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
