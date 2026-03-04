Administratör & Installationskoordinator

Anders Jakobsson Hiss AB / Inköpar- och marknadsjobb / Mark



Visa alla jobb hos Anders Jakobsson Hiss AB i Mark

Vi söker nu en strukturerad och serviceinriktad kontorsmedarbetare till vårt team!
Vi är ett företag som arbetar med försäljning, service och reparation av hissar samt produkter inom bostadsanpassning. Hos oss får du en central roll i den dagliga verksamheten och blir en viktig del i kontakten med både kunder och leverantörer.

Publiceringsdatum
2026-03-04

Dina arbetsuppgifter
Som kontorsmedarbetare kommer du bland annat att arbeta med:
Hantering av våra affärssystem
Fakturering
Ordermottagning och orderhantering
Telefonservice och kundkontakt
Övriga förekommande kontorsuppgifter


Vi söker dig som:

Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Har god administrativ förmåga
Är serviceinriktad och trivs med kundkontakt
Har vana av affärssystem och administrativa rutiner (meriterande)
Behärskar svenska i tal och skrift


Vi erbjuder:

Heltidstjänst
Ett omväxlande och självständigt arbete
Trevlig arbetsmiljö i ett företag med samhällsnyttig verksamhet
Möjlighet att utvecklas inom administration och kundservice


Placering: Kinna
Tillträde: Enligt överenskommelse

Skicka din ansökan med CV och personligt brev till:
info@ajhiss.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: info@ajhiss.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Anders Jakobsson Hiss AB (org.nr 556176-6626), https://ajhiss.se/
Slättängsgatan 6 (visa karta)
511 57  KINNA

Arbetsplats
Anders Jakobsson Hiss AB

Jobbnummer
9775626

