Administratör med undersköterskekompetens
Vi söker en administratör med undersköterskekompetens till Rehab väst. I denna roll får du en viktig funktion i verksamheten genom en unik kombination av administrativa arbetsuppgifter och patientnära rehabilitering.
Vårt erbjudande
Rehab väst är en del av Närsjukvården i västra Östergötland inom Region Östergötland. Verksamheten erbjuder rehabilitering i primärvård och specialistvård. Rehabilitering bedrivs i huvudsak på Lasarettet i Motala och på mottagning i Mjölby men också på Vårdcentralen i Ödeshög. Inom Närsjukvården i väster finns en nära samverkan mellan enheterna vilket skapar goda förutsättningar för utveckling, delaktighet och samarbete.
Rehab väst är en akademisk enhet med höga ambitioner inom utbildning, utveckling och forskning. Här arbetar totalt cirka 85 medarbetare med bred och djup kompetens i form av administratörer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder och kuratorer. Vi har nära samverkan med medicinska fakulteten vid Linköpings universitet, länets övriga rehabiliteringsorganisationer och vårdcentraler i västra länsdelen.
Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av att bistå alla våra medarbetare med administrativt stöd, oftast i journalsystemet Cosmic och olika IT-system. Arbetet innebär också en viss del patientkontakt exempelvis genom att vara stöd vid träning i grupp eller gåskola för nyamputerade. Du kommer även att ansvara för vårdnära service och enklare vardagsnära sysslor. Fördelningen beräknas till 60 % administratör och 40 % undersköterska.
Arbetet erbjuder stor variation och ställer krav på självständighet, god struktur och en förmåga att planera och prioritera arbetsuppgifter. Du behöver ha en god samarbetsförmåga och trivas med att samverka med patienter, kollegor och vårdgrannar.
Att arbeta hos oss förutsätter att du är prestigelös, flexibel och har förmåga att hantera en varierande arbetsbelastning i en föränderlig vardag. För att trivas i rollen förväntas du bidra till ett positivt arbetsklimat samt aktivt delta verksamhetsutveckling.
Väl här kommer du att omfattas av Rehab västs introduktionsprogram. Du kan också förvänta dig strukturerat kollegialt stöd samt ett närvarande ledarskap. Rehab väst är en verksamhet att utvecklas och stanna i.
Arbetsgrupp
Du kommer att tillhöra administrationsgruppen som i dagsläget består av två administratörer.
Som en del av administrationsgruppen och Rehab väst är du en serviceinriktad lagspelare. Goda samarbeten och tydlig kommunikation ser vi som avgörande faktorer för en trygg och säker vård.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med tydliga administrativa styrkor.
Det är en fördel om du har klinisk erfarenhet inom rehabiliterande verksamhet. Vi ser gärna att du är tekniskt intresserad och trygg. Särskilt meriterande är systemkunskap i journalsystemet Cosmic.
För att trivas hos oss bör du uppskatta att arbeta i en dynamisk och fartfylld miljö samt vara trygg och flexibel som person. Flexibel hos oss handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation och ändra fokus vilket är avgörande då oförutsägbara händelser uppstår dagligen. Vi sätter stort värde på personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Region Östergötland (visa karta
)
581 91 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rehab väst Kontakt
enhetschef
Thim Hageström thim.hagestrom@regionostergotland.se 010-1036163 Jobbnummer
9925142