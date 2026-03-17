Administratör med fokus på planering & bemanning
2026-03-17
Vi söker en administratör inom planering och bemanning till ett uppdrag inom hemtjänst. Du får en central roll i den dagliga driften och blir en del av ett engagerat team. Start är omgående så söka redan idag! Vi går igenom ansökningarna löpande. Publiceringsdatum2026-03-17Om tjänsten
Vår kund söker nu en konsult för ett uppdrag inom förvaltning av äldreomsorg i centrala Stockholm. Uppdraget är ett vikariat med omgående start och pågår till och med sista augusti, med god möjlighet till förlängning.
Du blir en del av ett engagerat team som i dagsläget består av en planerare, två administratörer, en samordnare samt en administrativ resurs. Tillsammans ansvarar ni för att säkerställa en välfungerande och effektiv hemtjänstverksamhet.
I rollen som administratör med fokus på planering och bemanning är du en central del av den dagliga driften. Du arbetar med att koordinera insatser, säkerställa rätt bemanning samt upprätthålla en god dialog med både kunder och kollegor.
Uppdraget erbjuder en viktig och utvecklande roll i en stöttande arbetsmiljö, där det även finns möjlighet att på sikt söka en mer långsiktig tjänst inom verksamheten.
Arbetstiderna är förlagda till måndag-fredag kl. 07:00-17:00.Dina arbetsuppgifter
Denna roll är avgörande för att upprätthålla en effektiv och välfungerande hemtjänst genom noggrann planering, bemanning och administrativt stöd. Du kommer att hantera både kundbeställningar och personalresurser.
Ta emot och avsluta beställningar för kunder.
Planera insatser utifrån behov i systemet Schemos.
Registrera tid i Para Gå och lägga in manuella tider.
Utföra bemanning vid behov och registrera arbetade tider i Medvind.
Ha kontakt med biståndshandläggare och anhöriga.
Arbetsleda personalen gällande vissa frågor inom hemtjänsten.
Vi söker dig som
Har en avslutad gymnasieexamen
Erfarenhet som samordnare/planerare inom hemtjänsten.
God kunskap och erfarenhet av systemen Schemos, ParaGå, Paraply och Medvind.
Har mycket goda kunskaper i svensk och engelska i både tal och skrift
Du kan arbeta under perioden mars-augusti
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av planeringssystem imon vården
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Stresstolerant
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LQFGA1". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H
)
113 63 STOCKHOLM Jobbnummer
9802091