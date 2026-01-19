Administratör med chefsstöd till Digitaliseringsavdelningen
2026-01-19
Digitaliseringsavdelningen söker en administratör
Är du serviceinriktad och van att arbeta i en roll med många kontaktytor? Tycker du det är roligt att arbeta administrativt? Vi erbjuder rätt person en intressant och central roll med varierade arbetsuppgifter i en miljö som präglas av utveckling. Rollen är ny inom just digitaliseringsavdelningen så det finns möjlighet att vara med och utforma arbetsuppgifterna.
Regeringskansliet arbetar för att skapa en modern, säker och tillgänglig digital förvaltning för samhällets bästa. Vår digitaliseringsavdelning omorganiserades from den 1 januari 2025 och har en central roll i myndighetens utveckling och ansvarar för att stödja verksamheten med robusta och användarvänliga IT-lösningar. Vi består av drygt 200 medarbetare och ca 70 konsulter. Vi söker nu en administratör som vill vara ett kvalificerat stöd till digitaliseringsdirektören och bidra till att vår verksamhet fungerar effektivt och professionellt.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som administratör på Digitaliseringsavdelningen kommer du få möjlighet att arbeta med omväxlande arbetsuppgifter. Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Samordna planering, minnesanteckningar och praktiskt stöd vid möten
• Administrativt stöd till digitaliseringsdirektörens ledningsgrupp som består av fyra enhetschefer, en controller och en verksamhetsutvecklare
• Bistå med struktur i det interna systemet för dokumenthantering.
• Uppdatera vissa rutiner, instruktioner och mallar samt ta fram olika statistikunderlag och andra administrativa uppgifter
• Samordna och planera möten, resor och andra åtaganden
• Förbereda underlag, presentationer och dokumentation före möten och beslut
• Hantera inkommande ärenden, e-post och dokument
• Fungera som kontaktpunkt internt och externt
• Stödja i uppföljning av beslut, projekt och aktiviteter
• Tillsammans med ledningsgruppen och HR, delta i utvecklandet av administrativa processer, arbetsflöden och arbetsformer
Arbetet kräver, god förmåga att prioritera och en vilja att skapa ordning och struktur i en dynamisk miljö.
För oss är det viktigt att dra lärdom av erfarenheter, våga tänka om och testa nytt.
Ditt arbete präglas i viss mån av ett fortlöpande samarbete med övriga administratörer/assistenter på myndigheten. Du har fortlöpande dialog med såväl chefer som medarbetare.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se.
• Relevant utbildning på gymnasie- eller eftergymnasial nivå eller motsvarande kunskaper
• Minst 2 års erfarenhet av administrativt arbete och som chefsstöd
• Erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• Förmåga att hantera information med omdöme och sekretess
• Erfarenhet av att utveckla administrativa rutiner och arbetssätt
• Van att arbeta i en roll med många kontaktytor
Meriterande:
• Erfarenhet av att arbeta i projektmiljö eller med IT-relaterade organisationer
• Erfarenhet av att arbeta stödjande nära eller i ledningsgrupper
• Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
• God digital mognad och uppdaterad kunskap om digitala verktyg
Dina egenskaper
Som person är du flexibel, serviceinriktad och strukturerad. Du är van att arbeta självständigt samtidigt som du trivs i nära samarbete med andra. För att bli framgångsrik i rollen krävs att du har en mycket god samarbetsförmåga samt att du är noggrann och kvalitetsmedveten. Ett gott omdöme och en hög integritet är en förutsättning. Du trivs i en roll där du får ta ansvar och där din insats bidrar till att helheten fungerar.
I din roll som administratör är du van att arbeta proaktivt, där du tar egna initiativ. Som medarbetare i Regeringskansliet tar du ansvar för utveckling genom att utveckla ditt medarbetarskap, att aktivt medverka till utveckling av verksamhet och arbetsmiljö genom att snabbt anpassa dig till nya situationer, hantera förändringar och nya utmaningar. Du tar ansvar för helhet genom att bidra aktivt med ditt perspektiv, din kompetens och dina idéer samt efterfråga andras perspektiv. Du bidrar till att lösa olika frågor och problemställningar av skiftande karaktär.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning. Din arbetsplats är i anrika och vackra Rosenbad, mitt i Stockholms hjärta. Tillträde snarast. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Myndigheten strävar efter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Mikael Wettercrantz. Du är också välkommen att kontakta Rekryteringsspecialist Daniel Leiva. Fackliga representanter nås via Regeringskansliets växel 08-405 10 00; Saco (Johan Strokirk) och ST (Jan Wahlström).
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 28 januari 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Ersättning
