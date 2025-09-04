Administratör inom Geostab, Gävle
Lantmäteriet, Geodata / Administratörsjobb / Gävle Visa alla administratörsjobb i Gävle
2025-09-04
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lantmäteriet, Geodata i Gävle
, Stockholm
, Jönköping
, Vänersborg
, Karlskrona
eller i hela Sverige
Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som har ett starkt samhällsengagemang.
För att hus, broar och vägar ska kunna byggas behövs kunskap om Sveriges geografi och fastigheter. Genom att kartlägga verkligheten och tillhandahålla aktuell information om landets topografi och infrastruktur bidrar du därför till grunden för ett hållbart och fungerande samhälle.Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Som administratör kommer du att ge administrativt stöd inom enheten Geostab. I arbetsuppgifterna ingår exempelvis att ta fram agendor och material inför möten, föra mötesanteckningar, boka resor, lokaler och konferenser samt bevaka och administrera vår brevlåda. I din roll kommer du även ansvara för att säkerställa en god dokumentationsstruktur samt administrera och hantera olika arbetsgrupper i dokumentationsverktyget Antura.
Enheten Geostab ansvarar för att i samverkan ta fram och besluta nationella specifikationer för fastighets- och geografisk information, samt att säkerställa nationell åtkomst till datamängderna som öppna data. Samordning och samverkan sker i den nationella infrastrukturen, kallad Nationella geodataplattformen (NGP), med fokus på realisering av datamängder och nyttor inom samhällsbyggnadsprocessen. Enheten ansvarar också för arbete med och kring Geodatarådet.Kvalifikationer
Vi söker dig som minst har en gymnasieexamen och flerårig arbetslivserfarenhet med kvalitativa administrativa uppgifter. Du är van att föra anteckningar/protokoll på möten och du har mycket goda kunskaper i Officepaketet och andra digitala dokumentationsverktyg. Du har även erfarenhet av att arbeta i något projekt- och resursverktyg. Tjänsten kräver att du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har arbetslivserfarenhet från offentlig förvaltning samt om du har för tjänsten relevant påbyggnadsutbildning. Det är även meriterande om du har erfarenhet av projekt- och resursverktyget Antura samt erfarenhet av dokumentationsverktyget Wiki.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du är serviceinriktad och har god samarbetsförmåga. Du är lösningsorienterad och har god förmåga att organisera och planera ditt arbete samt levererar ditt arbete inom givna tidsramar. Även i pressade situationer behåller du lugnet och hanterar stress på ett konstruktivt sätt. Tjänsten innebär kontakter både internt och externt, därför är det viktigt att du har mycket god förmåga att uttrycka dig på både svenska och engelska i såväl tal som skrift.
För tjänsten krävs att du har hög personlig integritet då du kommer att få tillgång till din chefs mejlbrevlåda.
Tjänsten hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning.
ÖVRIGT
På Lantmäteriet arbetar vi med att säkra ägandet av fastigheter och att tillgängliggöra geodata till samhället och vi är myndigheten som tar ledning i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen. Lantmäteriet är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här, våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att lyckas med vårt uppdrag. I medarbetarskapet ingår att vi agerar utifrån den statliga värdegrunden och våra värdeord: service, öppenhet och handlingskraft.
Som medarbetare på Lantmäteriet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. När verksamheten tillåter har du bland annat möjlighet att utföra dina arbetsuppgifter till stor del på annan plats än kontoret. Läs mer om vårt erbjudande på lm.se/jobbahososs
För att skicka in din ansökan, klicka på länken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693.
Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp.
I denna rekrytering tillämpas 6 månaders provanställning. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272905-2025-43". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lantmäteriet
(org.nr 202100-4888) Arbetsplats
Lantmäteriet, Geodata Kontakt
Enhetschef
Malin Klintborg 026-63 38 70 Jobbnummer
9492871