Administratör inom AI-projekt i Solna

2025-09-01
Är du en noggrann och strukturerad administratör med vana av digitala verktyg? Just nu söker vi på Jefferson Wells en administratör till vår kund i Solna för ett konsultuppdrag på 50%. Uppdraget innebär att du får en central roll i ett AI-projekt där stora mängder avtal ska överföras till SAP DMS. Låter det som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Solna
Start: 1 oktober 2025
Uppdragets längd: Till och med 30 september 2026
Omfattning: 50%
Om rollen
I den här rollen kommer du att arbeta nära ett team som ansvarar för förvaltning och utveckling av bolagets rättigheter för stationer och ledningar. Just nu pågår ett omfattande AI-projekt där ca 200 000 avtal ska flyttas från fileshare till SAP DMS.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innebära att:
* Ta emot och arbeta med listor som genereras av en AI-robot.
* Rätta och korrigera fel i listorna innan de överförs till SAP DMS.
Vem vi söker
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av administrativt arbete och trivs i en digital arbetsmiljö. Du är noggrann, analytisk och trivs med att arbeta självständigt, men är också kommunikativ och samarbetsinriktad.
Vi ser gärna att du har:
* Tidigare erfarenhet av administrativt arbete.
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
* Vana av att arbeta i IT-miljöer och med digitala verktyg.
* Erfarenhet av dokumenthanteringssystem.
* Erfarenhet av arbete där automatisering, digitalisering och AI förekommer.
Om Jefferson Wells
