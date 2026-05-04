Administratör
Studieförbundet Vuxenskolan Riksorganisationen / Organisationsutvecklarjobb / Kalmar Visa alla organisationsutvecklarjobb i Kalmar
2026-05-04
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studieförbundet Vuxenskolan Riksorganisationen i Kalmar
, Mönsterås
, Växjö
, Sävsjö
, Nässjö
eller i hela Sverige
SV Kalmar län söker en ny
Administratör med driv, hjärta och utvecklingsfokus.
Vill du arbeta i en verksamhet som gör skillnad - på riktigt? Är du snabb, noggrann och samtidigt en person som sprider energi omkring dig? Gillar du att hitta smartare arbetssätt och ser möjligheter i digitala arbetsmiljöer? Då kan du vara den vi söker.
Vi söker nu en administratör som vill vara med och utveckla vår verksamhet och bidra till folkbildningens kraft i samhället genom att göra SV Kalmar läns administration ännu vassare.
För att trivas hos oss behöver du tro på civilsamhället och kraften som finns i folkbildningen och studieförbund. Vi tror på kraften i människor som vill, kan och vågar tänka nytt. Känner du igen dig? Då ser vi fram emot din ansökan.
Om rollen
Som administratör hos oss har du en nyckelroll i att få verksamheten att fungera smidigt och effektivt. Du arbetar med allt från deltagaradministration och dokumentation till stöd för våra cirkelledare och kollegor. Samtidigt är du med och utvecklar våra arbetssätt. Du ser förbättringsmöjligheter, förenklar rutiner och tar initiativ till att testa nya digitala lösningar. Du är helt enkelt en person som inte bara gör - utan också tänker framåt.Publiceringsdatum2026-05-04Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom civilsamhället. Du uttrycker dig väl i tal och skrift och trivs med att kommunicera med olika målgrupper. Du är nyfiken på digitala verktyg och AI, och ser hur de kan användas för att effektivisera och utveckla arbetet.
Som person är du:
Strukturerad och noggrann
Trygg i ett högt tempo och levererar med kvalitet
Positiv och bidrar till en inkluderande och varm arbetsmiljö
Serviceinriktad och får energi av att få kollegor att lyckas
Hos oss får du:
Vara en del av en organisation som arbetar med folkbildning och människors utveckling.
Möjlighet att påverka och förbättra våra arbetssätt genom din administration.
Arbeta i ett engagerat team där samarbete och arbetsglädje är viktigt.
En arbetsplats där både struktur och mänskliga möten får ta plats och där du bidrar med struktur genom din administration.
Praktiskt:
Placeringsort: Kalmar
Omfattning: Tillsvidareanställning på 80% med inledande provanställning i 6 månader.
Jobbstart: Efter överenskommelse, men tidigast augusti 2026.
Anställningen omfattas av kollektivavtal tecknat mellan Fremia och Unionen. Så ansöker du
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev. I stället ber vi dig svara på ett antal urvalsfrågor vid ansökan där du får beskriva din kompetens inom efterfrågat område. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och följa GDPR tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och inte via epost eller i pappersformat.
Intervjuer kommer att ske löpande, så vänta inte med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 8 juni.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och följa GDPR tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och inte via epost eller i pappersformat.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer? Välkommen att höra av dig till avdelningschef Maria Strömberg maria.stromberg@sv.se
eller 070-455 25 23.
Facklig representant Anna-Karin Cederstrand Karlsson 070-455 25 03 anna-karin@sv.se
.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7661767-1978067". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studieförbundet Vuxenskolan Riksorganisationen
, https://jobb.sv.se
Polhemsgatan 16 (visa karta
)
392 39 KALMAR Arbetsplats
Studieförbundet Vuxenskolan Kontakt
Maria Strömberg maria.stromberg@sv.se +46704552523 Jobbnummer
9888150