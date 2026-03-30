Administratör
Professionals Nord Luleå AB / Backofficejobb / Piteå Visa alla backofficejobb i Piteå
2026-03-30
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Luleå AB i Piteå
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Vill du ha ett meriterande jobb på en arbetsplats med spännande arbetsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter? Då ska du läsa vidare!
Just nu söker Swedbank KYC/AML-analytiker, en meriterande och samhällsnyttig roll inom bankvärlden där du får arbeta med att motverka penningtvätt. Tidigare erfarenhet av liknande arbete är inget krav utan som ny i rollen ges du den utbildning du behöver. Är du intresserad? Skicka in din ansökan redan idag då urval kommer ske löpande och rekryteringen prioriteras att gå snabbt!
Information om tjänsten
Swedbank fortsätter växa och behöver därmed ytterligare medarbetare som vill vara med på resan framåt. Öppen, enkel och omtänksam är värdeord som genomsyrar Swedbanks organisation. Här får du en arbetsplats där bekväma arbetstider, gemenskap och personlig utveckling är en självklarhet.
Som medarbetare kommer du att sitta i Swedbanks kontor i Furunäset, Piteå, tillsammans med många härliga kollegor. För att du ska känna dig trygg i din nya roll kommer du inledningsvis få en gedigen introduktionsutbildning och under din anställningstid har du alltid handledare nära till hands.
Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Swedbank under minst 6 månader. Det finns goda möjligheter till förlängning därefter. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Swedbanks önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går till fanny.skott@pn.se
Du kommer att arbeta med administrativa arbetsuppgifter där datorn är ditt främsta arbetsverktyg. I rollen som KYC/AML-analytiker arbetar du med bankens kundkännedom, vilket innebär att digitalt samla in, analysera och granska information om bankens kunder i enlighet med gällande regelverk och interna riktlinjer.
Kundkontakt kan förekomma i tjänsten, främst via telefon eller mejl, exempelvis för att begära in kompletterande information eller besvara kunders frågor. Rollen ställer krav på noggrannhet, analytisk förmåga och förmåga att arbeta strukturerat med hög kvalitet.
Arbetstiderna är förlagda måndag-fredag under kontorstider.
För detta uppdrag krävs ett utdrag ur belastningsregistret, vi rekommenderar dig därför att beställa det redan vid ansökan via länken: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/blanketter---kontrollera-egna-uppgifter/
Observera att brevet sedan ska skickas oöppnat till:
Professionals Nord,Fanny SkottSmedjegatan 10, 972 33 Luleå
Observera att en kreditupplysning kommer göras på kandidater som går vidare för anställning.
Vi söker dig som:
Vi söker dig som har ett starkt eget driv och en vilja att utvecklas i din roll. Du är van vid att arbeta mot uppsatta mål, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och strävar efter att leverera med hög kvalitet. Du samarbetar väl med andra, arbetar lösningsfokuserat och är flexibel inför nya arbetsuppgifter. Vidare är du nyfiken, strukturerad och har en positiv inställning till att lära dig nya saker - gärna med inställningen: "Det har jag aldrig provat förut, så det klarar jag helt säkert!"
Tidigare erfarenhet av administration, service eller ett intresse för bank/finans är meriterande, men inte ett krav för tjänsten.
OBS. För denna roll väger personlig lämplighet tyngre än tidigare erfarenhet, så tveka inte på att ansöka.
START: 1 aprilOMFATTNING: Heltid
STAD: Piteå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Fanny Skott
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på fanny.skott@pn.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Luleå AB
(org.nr 559436-1650) Arbetsplats
Swedbank Kontakt
Fanny Skott fanny.skott@pn.se Jobbnummer
9828704