Administratör
Poolia AB / Administratörsjobb / Västerås Visa alla administratörsjobb i Västerås
2026-02-18
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Västerås
, Hallstahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
eller i hela Sverige
Vi söker nu en operativ och lösningsorienterad konsult för ett uppdrag hos vår kund i Västerås. Uppdraget innebär att stötta ett engagerat chefsteam genom att ta ett helhetsgrepp om administrativa processer och system, med målet att frigöra tid för ledarskap och verksamhetsutveckling.Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
I en komplex och tekniknära miljö driver cheferna utveckling, förändring och leverans. I dag tar administrativa uppgifter i flera parallella system för mycket tid och fokus. De behöver därför en konsult som kan ta ett samlat grepp om administrationen, skapa struktur och vara ett verkligt stöd i vardagen.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Onboarding av anställda och konsulter.
• Månadsuppföljning av konsulter.
• Inköp, PO-hantering, fakturor och projektuppföljning.
• Resor, event och praktisk koordinering.
• Årliga licenser och avtal.
• Exekutivt administrativt stöd till chefer.
• Förbättring och standardisering av arbetssätt.
Vem är du?
• Service-minded, lösningsorienterad och hjälpsam.
• Praktisk erfarenhet av Workday och SAP.
• Förståelse för HR-, ekonomi- och inköpsprocesser i större organisationer.
• Strukturerad, självgående och prestigelös.
• Tar ansvar och avlastar verksamheten på riktigt.
• Lätt för att samarbeta och snabbt bygga förtroende.
• Trivs med att arbeta nära verksamheten och chefer.
• Positiv, professionell och kommunikativ.
• Noggrann och pålitlig.
• Initiativtagande och lösningsfokuserad.
• Trygg i att hantera många kontaktytor och parallella uppgifter.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5798". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/ Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Mattias Gagnert mattias.gagnert@poolia.se Jobbnummer
9749007