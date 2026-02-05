Administratör
2026-02-05
2026-02-05
Om tjänsten
För kunds räkning söker Poolia nu en strukturerad och noggrann Administratör / Contract Manager till ett längre konsultuppdrag i Solna. Uppdraget passar dig som är självgående, serviceinriktad och har erfarenhet av att arbeta med avtal, administration och kontakter med olika intressenter.
Du kommer att ingå i en projektorganisation och ha en viktig roll i hanteringen av markavtal samt samverkan med både interna och externa parter.
Närvaro på kontoret i Solna minst tre dagar per vecka.
Start - omgående
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I uppdraget ingår bland annat att:
• Hantera avtal med markägare (skicka, följa upp och ta emot avtal)
• Administrera ersättningar till markägare (kompensation för markintrång)
• Ansvara för registrering hos Lantmäteriet samt arkivering i system och projekt
• Sköta kommunikation med markägare, ledningsägare, myndigheter och andra berörda parter kopplat till markavtal
• Samarbeta med interna och externa resurser såsom projektledare, anslutningsingenjörer, beredare, tillståndsavdelning samt externa kontakter (markägare, kommuner, Lantmäteriet m.fl.)
• Bidra till att uppdatera och utveckla rutiner inom uppdraget som Contract Manager
• Medverka i förbättrings- och utvecklingsarbete genom att föreslå förbättringar och delta i utvecklingsarbete
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Är självständig, initiativtagande och nyfiken
• Är noggrann och strukturerad med öga för detaljer
• Är serviceinriktad och ansvarstagande
• Har mycket god förmåga att kommunicera i både tal och skrift
• Är bekväm med att ha telefonkontakt som en naturlig del av arbetet
• Har god systemvana och datorvana
• Du har erfarenhet av att arbeta i olika system, exempelvis SharePoint och Microsofts program samt har förståelse för arbete enligt GDPR.
• Yrkeshögskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning
(eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig)
Det är meriterande om du har:
• Juridisk bakgrund, särskilt inom avtalsrätt
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Erfarenhet av entreprenad- eller anläggningsavtal
• Erfarenhet av tillståndsprocesser och kännedom om begrepp såsom värderingsprotokoll, markupplåtelseavtal (MUA), servitut m.m.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård.
