Administratör 50%
2025-09-01
Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu efter en erfaren administratör som vill arbeta 50% i Huddinge. För att passa för rollen behöver du tidigare har arbetat med diarieföring, ha goda kunskaper om GDPR, samt ha god datavana.
Urval för tjänsten sker löpande. Välkommen med din ansökan idag.
Arbetsgivare: Randstad AB
Uppdragslängd: start omgående - 3 månader med chans till förlängning
Omfattning: 50%. Arbetet sker främst på dagtid men även 1-3 kvällar/månad
Allt arbete sker enbart på plats i Huddinge
Ansvarsområden
Bland dina arbetsuppgifter:
Administration
Hantera handlingar
Diarieföring
Protokollföring
Koordinera möten
Beställningar - lokalbokningar, fika, mat till sammanträden
Arbete fysiskt - tex möblera om vi möten

Kvalifikationer
Gymnasieutbildning
Svenska - flytande i tal & skrift
Tidigare erfarenhet av diarieföring
Tidigare erfarenhet av administrativt arbete
Goda datakunskaper
Erfarenhet av Outlook - Teams
Goda kunskaper om GDPR & att arbeta med sekretessbelagda handlingar
Meriterande:
Erfarenhet av Public 360
Erfarenhet av ideell/förtroendeledd organisation
Personliga egenskaper: service-minded, samarbetsorienterad, god kommunikativ förmåga, positiv och flexibel.

Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
