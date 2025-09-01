Administratör 50%

Randstad AB / Administratörsjobb / Huddinge
2025-09-01


Visa alla administratörsjobb i Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Salem, Ekerö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Randstad AB i Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Salem, Ekerö eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2025-09-01

Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu efter en erfaren administratör som vill arbeta 50% i Huddinge. För att passa för rollen behöver du tidigare har arbetat med diarieföring, ha goda kunskaper om GDPR, samt ha god datavana.
Urval för tjänsten sker löpande. Välkommen med din ansökan idag.

Arbetsgivare: Randstad AB
Uppdragslängd: start omgående - 3 månader med chans till förlängning
Omfattning: 50%. Arbetet sker främst på dagtid men även 1-3 kvällar/månad
Allt arbete sker enbart på plats i Huddinge

Ansvarsområden
Bland dina arbetsuppgifter:
Administration
Hantera handlingar
Diarieföring
Protokollföring
Koordinera möten
Beställningar - lokalbokningar, fika, mat till sammanträden
Arbete fysiskt - tex möblera om vi möten

Kvalifikationer
Kvalifikationer
Gymnasieutbildning
Svenska - flytande i tal & skrift
Tidigare erfarenhet av diarieföring
Tidigare erfarenhet av administrativt arbete
Goda datakunskaper
Erfarenhet av Outlook - Teams
Goda kunskaper om GDPR & att arbeta med sekretessbelagda handlingar

Meriterande:
Erfarenhet av Public 360
Erfarenhet av ideell/förtroendeledd organisation

Personliga egenskaper: service-minded, samarbetsorienterad, god kommunikativ förmåga, positiv och flexibel.

Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward.

Ersättning
Hourly

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Randstad AB (org.nr 556242-1718)

Arbetsplats
Randstad

Jobbnummer
9486238

Prenumerera på jobb från Randstad AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Randstad AB: