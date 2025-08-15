Administratör 50%
Din nya roll Till vår kund söker vi nu en Administratör på 50%!
I rollen ingår exempelvis följande arbetsuppgifter:
Löpande utföra och underlätta administrativt arbete, exempelvis dokumentmenthantering i diariesystem, skriva minnesanteckningar vid möten, planera sektionsmöten tillsammans med sektionsledningen
Arbeta med sektionens nyhetsbrev
Utveckla och effektivisera administrativa arbetssätt
Hantering och planering on-boarding och off-boarding enligt rutin
Driva mindre förbättringsprojekt inom t ex arbetssätt och verktyg
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du Eftergymnasial utbildning om minst 180 hp inom relevant område exempelvis adminstration, ekonomi, teknik eller gymnasial examen med dokumenterad arbetslivserfarenhet (10 år) som anses vara likvärdigt.
Erfarenhet av en samordnande/koordinerande tjänst som innnefattar administrativt och operativt stöd med arbetsuppgifter som innefattar skriva minnesanteckningar, sammanställa rapporter, driva verksamhetsutvecklingsprojekt, nyhetsbrev i minst 5 år.
Erfarenhet av att arbeta med ekonomiuppföljning samt delaktig i budget och prognos, minst 5 år.
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta som ledningsstöd, minst 2 år.
Flytande i svenska och engelska i tal och skrift.
Vem är du?För att lyckas i rollen som Administratör har du god kommunikativ förmåga och är driven och målfokuserad. Du är strukturerad och trivs med att hantera mindre projekt.
Välkommen med din ansökan Anställningens omfattning: 50% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters.
Arbetsmodell:
Lön: Enligt överenskommelse Start: Omkring 2025-09-15 Slut: 2027-09-15, med möjlighet till förlängning Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Utvalda förmåner: Kollektivavtal, Friskvårdsbidrag, Benifex med mera I din ansökan: säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer
Bra att känna till!Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan.
FöretagspresentationVår kund är en myndighet i Stockholm som arbetar för att underlätta vardagen för invånarna som reser och pendlar. Det som kännetecknar deras verksamhet är det stora engagemanget bland deras medarbetare samt stoltheten över deras samhällsuppdrag. Ersättning
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
