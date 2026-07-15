Administrativt chefsstöd till Bild- och Funktionsmedicin
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Skövde Visa alla administratörsjobb i Skövde
2026-07-15
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eller i hela Sverige
Skaraborgs Sjukhus – där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg – och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skasPubliceringsdatum2026-07-15Beskrivning
Bild- och Funktionsmedicin (BFM) ansvarar för radiologi, nuklearmedicin och interventionell radiologi vid Skaraborgs Sjukhus.
Bild- och Funktionsmedicin spelar en nyckelroll i den medicinska diagnostiken. I Skövde bedrivs både planerad och akut radiologisk verksamhet dygnet runt, medan verksamheten i Lidköping främst är planerad. Hos oss möter du en tekniskt avancerad verksamhet med bland annat MR-kameror, datortomografer, ultraljud, konventionell radiologi, nuklearmedicin samt interventionsdiagnostik och behandling. Här finns bred kompetens, stort engagemang och en stark vilja att utvecklas tillsammans.
Nu genomför vi en organisationsförändring för att skapa bättre förutsättningar för verksamhetsutveckling, kompetensförsörjning, bemanningsplanering och ett närvarande ledarskap. Därför söker vi ett administrativt chefsstöd som vill vara med och bygga framtidens BFM.Dina arbetsuppgifter
Som administrativt chefsstöd är du direkt underställd enhetscheferna för BFM Skövde och är en viktig del av verksamhetens ledningsstruktur. Ditt uppdrag är att skapa struktur, samordning och goda administrativa processer som stödjer chefer, sektionsledare, medarbetare och verksamhet.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
administrativt stöd till enhetschefer
stöd och administrering av schema- och bemanningsprocesser
planering och samordning av möten protokollföring och uppföljning av beslut
administration av samarbetsytor och informationskanaler
superanvändarroll inom schemaplaneringsverktyg (TESSA)
hantering av frånvaro enligt fastställda rutiner
statistik, rapporter och presentationsmaterial
utveckling av administrativa arbetssätt och digitala stöd
Du kommer att ha en nyckelroll i arbetet med att skapa effektiva processer och ett välfungerande stöd för verksamhetens ledning.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad och noggrann och tar egna initiativ. Du ligger steget före och har god samarbetsförmåga, hanterar flera arbetsuppgifter samtidigt. Du trivs i en självständig roll med stort ansvar och har intresse för verksamhetsutveckling, digitalisering och förbättringsarbeteKvalifikationer
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av administrativt arbete
goda kunskaper i Office 365 och digitala verksamhetsstöd
mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
erfarenhet som administrativt chefsstöd inom offentlig verksamhet eller sjukvård
erfarenhet av schema- och bemanningsplanering
erfarenhet inom verksamhetsutveckling
eftergymnasial utbildning inom administration, vårdadministration eller motsvarande
kunskaper inom TESSA eller annat schemaplaneringssystem
kunskaper om Sharepoint (Sofia)
erfarenhet av verksamhetsuppföljning och kvalitetsarbete
Det är inte ett krav att du har formell utbildning inom administration eller vårdadministration. Vi söker en person med rätt egenskaper för tjänsten och även du med bakgrund i vårdarbete eller andra yrkesområden, med god förmåga och ett gediget intresse för administrativt arbete, är välkommen med din ansökan.
Vi erbjuder
Hos oss får du en central roll i utvecklingen av Bild- och Funktionsmedicin och möjlighet att arbeta nära ledning och verksamhet i ett varierat och utvecklande uppdrag. Möjlighet att påverka arbetssätt och processer i ett engagerat team med hög kompetens
Du kommer att vara direkt underställd enhetschef BFM Skövde och ingå i verksamhetens ledningsstruktur. Vi anpassar din introduktion efter dina förutsättningar och erbjuder ett stort urval av utbildningar för att vidareutveckla din kompetens.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Intervjuer kan komma att ske löpande under annonserings perioden.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
HR-Funktionen (visa karta
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541 85 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Verksamhetsområde 9, Bild och funktionsmedicin, Skövde Kontakt
enhetschef
Marcus Fougner 0500-478079 Jobbnummer
10003583