Administrativ chef till fysiska institutionen
Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen / Chefsjobb / Lund Visa alla chefsjobb i Lund
2025-09-23
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Fysiska institutionen vid Lunds universitet söker nu en administrativ chef till ett utvecklande och betydelsefullt uppdrag i en internationell forskarmiljö.
Här bedriver vi världsledande forskning och utbildning, och som administrativ chef kommer du att spela en nyckelroll i att stödja och utveckla vår verksamhet.
Drygt 400 anställda täcker tillsammans flera forskningsfält som spänner över många aspekter av den moderna fysiken och vi bedriver såväl grund- som tillämpad forskning, där både experiment och teoretisk modellering ingår. Institutionen är forskningsintensiv med ett antal stora forskningsprojekt finansierade av externa nationella och internationella anslagsgivare. Fysiska institutionen är en av universitetets största institutioner med ca 420 medarbetare och en omsättning på drygt 500 miljoner kr.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som administrativ chef på institutionen är du prefektens stöd i att leda och utveckla institutionen, och du är ansvarig chef för institutionens samlade stödfunktioner inom ekonomi, administration, HR, IT, grundutbildningsstöd, fastighet och kommunikation med totalt 35 medarbetare. Till din hjälp i detta har du även tre underställda chefer. Institutionen är gemensam mellan LTH - Lunds tekniska högskola och Naturvetenskapliga fakulteten. Varje dag möter du och dina medarbetare forskare, lärare, studenter och kollegor som brinner för sitt arbete i en internationell och heterogen miljö som präglas av arbetsglädje, nyfikenhet och kollegialitet.
Som administrativ chef kommer du att ha det övergripande ansvaret för att leda och utveckla institutionens stödfunktioner inom ekonomi, administration, HR, IT, grundutbildningsstöd, fastighet och kommunikation. Du kommer att arbeta nära prefekten och den övriga institutionsledningen för att säkerställa att våra administrativa och verksamhetsstödjande processer är effektiva och ändamålsenliga samt lever upp till de krav som ställs på institutionen. Du kommer också att ha personal- och budgetansvar för institutionskansliet.
Du ingår i institutionens ledningsgrupp och deltar i institutionsstyrelsens möten och du har uppdrag att representera institutionen i relevanta sammanträden och nätverk. Den administrativa chefen rapporterar till prefekten.Publiceringsdatum2025-09-23Kvalifikationer
Vi söker en erfaren ledare med en bred administrativ bakgrund. Du är kommunikativ och lyhörd och har förståelse för vikten av att ha en nära dialog med verksamhet och personal. Du har förmåga att se helheter, skapa gemensamma mål och att driva och utveckla en stödverksamhet i en akademisk organisation. Du är uthållig, flexibel och har en hög integritet.
Krav för anställningen är:
- chefs- och ledarerfarenhet
- relevant universitets- eller högskoleutbildning
- erfarenhet av arbete med administrativa processer
- förmåga och erfarenhet av att skapa en god arbetsmiljö
- god kommunikativ förmåga
- god samarbetsförmåga
- god problemlösningsförmåga
- god förmåga att prioritera
- erfarenhet och förmåga att arbeta med administrativa system
- mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
- ledarskapsutbildning
Meriterande för anställningen är:
- erfarenhet av arbete inom offentlig/statlig sektor
- erfarenhet av arbete inom universitet/högskola
- kunskap om och/eller erfarenhet av personal- och arbetsmiljöfrågor
- kunskap om och/eller erfarenhet av budgetarbete och andra finansiella processer
- kunskap om offentlig upphandling
- erfarenhet av förändringsarbete
- erfarenhet av att leda chefer
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet, kompetens, förståelse för den akademiska och administrativa samhörigheten, kunna komplettera och stärka det administrativa arbetet inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.
Övrigt
Anställningen är en tillsvidareanställning, 100 %, med start 2025-12-01 eller enligt överenskommelse. Anställningen är placerad vid Fysiska institutionen, LTH Lund tekniska högskola.
Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)".
Välkommen med din ansökan!
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 400 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.
