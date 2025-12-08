Administrativ chef Kultur- och Fritidsförvaltningen
2025-12-08
Kultur- och fritidsförvaltningen i Vänersborg söker en administrativ chef.
Förvaltningen har ca 100 medarbetare som i stora drag driver verksamheterna bibliotek, musik- och kulturskola, idrottsanläggningar, offentliga arrangemang, barn- och ungdomskultur, ungas öppna mötesplatser och konsthall. Förvaltningen värnar om att alla enheter arbetar tillsammans utifrån invånarnas bästa och värden som social gemenskap, demokrati och folkhälsa.
Förvaltningschefen är din närmaste chef och du ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Utöver det så är du förvaltningens representant i flera kommunövergripande arbetsgrupper, tillsammans med de andra förvaltningarna. I Vänersborgs kommun fungerar samverkan mycket bra och du har alltid stöd från kollegorna i andra förvaltningar i ditt arbete.
Administrationen är mycket värdefull för förvaltningen som en strategisk och operativ stödfunktion och fungerar som en brygga mellan politik och förvaltning genom sakligt och faktabaserade beslutsunderlag. Uppdraget är att säkerställa att nämnd, förvaltningsledning och verksamheter kan bedriva verksamhet med hög kvalitet, rättssäkerhet och effektivitet.
Inom administrationen arbetar kommunikatör, nämndssekreterare, ekonom, HR-partner, utredare och föreningskonsulent som genom professionellt stöd, att utveckla och effektivisera administrativa processer, säkerställer god service och bidrar till förvaltningens strategiska mål.Dina arbetsuppgifter
Dina ansvarsområden är övergripande verksamhets- personal- och budgetansvar för medarbetarna och verksamhetsområdet i den administrativa enheten. Du har också ett ansvar att i förvaltningens ledningsgrupp bevaka helhet före delar - att ge förutsättningar för de olika verksamheterna att arbeta åt samma håll för invånarnas bästa. Rollen innebär både operativt och strategiskt arbete med fokus på kvalitet, struktur och samarbete.Kvalifikationer
- Utbildning inom statsvetenskap, offentlig förvaltning eller annat som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
- Flerårig administrativ chefserfarenhet inom kommunal sektor
- Erfarenhet av arbete nära den politiska organisationen
- Förmåga att leda och utveckla administrativa stödfunktioner
- Strukturerad och analytisk med förmåga att prioritera
Vi söker dig som har förmåga att se helheten före delarna och skapa balans mellan olika behov och intressen. Du behöver ha mångårig chefserfarenhet inom kommunal administration och är trygg och stabil i ditt ledarskap. Du ska ha goda kunskaper om offentlig förvaltning, kommunallagen och liknande. Du ska ha en vana att arbeta tillsammans med fackligt och politiskt förtroendevalda.Övrig information
En första intervju via teams sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Tester kan komma att användas i rekryteringen.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning.
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
