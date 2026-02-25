Administrativ assistent sökes
2026-02-25
Vårt företaget är ett litet biotekniskt företag med längre historia som har säte i Eskilstuna. Företaget driver producering och försäljning av bl a hälsotillskott och anti-age produkter. Vi bidrar till forskning om användning av farlogiska substanser, speciellt i svampar, i gamla och nya medicin.
Företaget är litet vilket innebär att Du ska kunna vara ensam ansvarig för vissa arbetsuppgifter, men du ska också assisterar till företagsledning.
Vi utgår att du kan i första hand flyttande engelska och grundläggande kunskap i svenska. Företaget ägs av ett kinesiskt medicinföretag. Kan du kinesiska är det en merit.
Vi utgår att du har kunskap i bokföring och ekonomi, vilket innebär att du ska hantera företagets fakturor och vissa bokföringsjobb.
Du ska kunna hantera kundbeställningar.
Företaget säljer sina produkter via socialmedel på nätet. Har du erfarenhet i detta område är det också en merit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: william@plantamed.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Adm assistent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Plantamed AB
(org.nr 556201-6336) Kontakt
William Jiang william@plandamed.se 0768028585 Jobbnummer
9764187